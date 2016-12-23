〈南部〉爸媽扮耶老 憨兒開心抱禮物

2016-12-23

〔記者方志賢／高雄報導〕耶誕節前夕，高市社會局無障礙之家昨安排十多位耶誕老公公與憨兒們同樂，一名媽媽喬裝耶誕老人將親手編織的毛衣送給孩子，這名媽媽說，雖然不是華麗、昂貴的衣服，但就是想親手織一件毛衣，祝孩子佳節快樂。

「哇！好多耶誕老公公喔！」無障礙之家的大禮堂昨湧進十多名耶誕老公公，憨兒們左右張望，尋覓著專屬自己的耶誕老公公，有憨兒一眼認出耶誕老公公是爸爸，開心衝過去，撒嬌地抱著爸爸一直喊著「爸爸！爸爸！」

小寶的媽媽也裝扮成耶誕老人，送上親自編織的毛線衣給女兒，小寶媽媽說，毛衣是她一針一線慢慢編織而成，雖然不是華麗、昂貴的衣服，就是想親手織一件只屬於寶貝女兒的毛衣。

小俞最喜歡跟媽媽玩角色扮演，媽媽特別送給她角色扮演遊戲組，希望透過角色扮演的遊戲中，激發女兒的想像力及創造力。

大型耶誕樹 365包乖乖組合

財團法人建準慈善基金會也共襄盛舉，致贈每位憨兒耶誕造型毛巾，並在現場布置由三百六十五包乖乖組合而成的大型耶誕樹，讓孩子們寫上心願，並「希望孩子們一年三百六十五天，天天都『乖乖』，平安健康。」