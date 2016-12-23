〈南部〉【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」
2016-12-23
〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大等環保團體昨召開龍崎掩埋場記者會，「揭發烏龍爆料案紅衣人的真實身分」，指控二○一六年台聯不分區立委候選人、前高市府顧問張禾沂烏龍爆料，並於日前率領群眾前往牛埔里長陳永和的工廠抗議、威脅、謾罵與撒冥紙，企圖發動罷免牛埔里長，藉以換掉里長讓歐欣掩埋場可順利通過與運作。
張禾沂表示，從事社會運動卅幾年，仗義執言，說真話是本性，身為小小婦女團體的會長，宗旨在於關懷婦女，人文弱勢團體的一份子，取之社會用之社會，這是出發點。經訪查牛埔里民哭訴後，認為應該協助幫忙。因為當地居民有人提供資料認為陳永和手舉環保旗子，確有污染環保問題事實存在，希望用同樣標準一起來檢視。至於是否烏龍爆料，會開記者會說清楚講明白。
多個環團昨發表聯合聲明，都不同意在河川上游設立掩埋場，「並請賴清德市長與我們市民站在一起，一起守護台南龍崎的特殊自然地景。」
反歐欣聯盟總幹事高清南等人表示，針對牛埔里長陳永和因反龍崎掩埋場案，本月十五日遭不明人士檢舉其位在仁德的工廠偷排廢氣與廢酸，並率領群眾前往工廠抗議，但經環保局查證地點不符，且檢測後均符合標準，類似這樣的檢舉今年光台南市環保局部分就有六次，顯然是烏龍爆料的累犯，爆料者其實別有用心。該批抗議人士主要來自高雄內門，其中穿紅衣服帶頭呼喊口號與說明空氣污染、廢酸偷排的女子就是張禾沂。
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【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」
台南社大等環保團體昨召開龍崎掩埋場記者會，「揭發烏龍爆料案紅衣人的真實身分」，指控二○一六年台聯不分區立委候選人、前高市府顧問張禾沂烏龍爆料，並於日前率領群眾前往牛埔里長陳永和的工廠抗議、威脅、謾罵與…
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