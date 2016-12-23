〈南部〉智慧手環前進校園 創課健身
2016-12-23
〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕加入遊戲式學習，讓運動更有趣！
愛吃高熱量飲食，又喜歡宅在家，小胖弟漸增，南市教育局打造「智慧手環創新課程與健康數據分析服務」計畫，昨與成功大學、產業界等正式簽約推展，未來三年將提供近一萬五千支，透過平台遊戲與點數獎勵的設計，引領師生自主運動，這是國內校園穿戴式裝置應用的首例。
教育局舉辦國中小校長會議時，進行合作備忘錄的簽署儀式，由產官學界共推這項計畫，宣示要讓台南成為健康促進創新研發基地，現場還安排海東國小學童進行智慧手環運動PK賽，透過與雲端體感遊戲結合，讓師生了解穿戴式裝置導入創新課程的趣味性。
在合作模式下，預計三年內完成專注力、睡眠、塑身等創新有趣課程的導入，並建置一萬五千支智慧手環的健康數據分析平台，目前已有九所國中小先行試辦。
市府借重成大電機系教授王振興在手環穿戴式裝置上的專業整合能力，希望達到國教署每週運動一百五十分鐘的健康促進目標，並鼓勵各校發揮創新課程精神，自主推廣。
成大電機所博士後研究員江維鈞表示，一般智慧手環，沒有創新課程的導入，持續穿戴率不高，因此設計豐富體感遊戲內容，如台灣走透透、跑跑卡丁車等，引發小朋友的興趣，提升穿戴裝置的「黏著度」，落實自主運動。
江維鈞說，裝置結合一卡通，兼具搭公車、到超商小額消費等功能，最重要的是，在系統建置後，孩子們計步、心律等運動數據，南市資訊中心雲端平台都可確實掌握，健康快樂的學習、成長。
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