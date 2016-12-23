〈南部〉小黃司機喊冤 賴清德記者會被打斷
2016-12-23
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府昨舉行市長賴清德就職六週年記者會，賴清德在說明市政建設成果時，一名計程車司機黃清會突然出現抗議高鐵台南站計程車排班不公，在現場高聲申冤，賴清德的記者會也遭打斷，黃隨即被警方人員架離。
交通局表示，高鐵台南站計程車排班區位在車站範圍內，由高鐵公司規劃及管理，經公開遴選由大都會衛星車隊得標，取得經營權，目前排班約二百至二百五十輛，其中，有半數開放南市合法計程車參加抽籤，統一接受排班管理服務旅客。
台南市公共運輸處指出，考量計程車載客至高鐵站後回程空駛，市府與高鐵公司協商在台南站一號門出口規劃巡迴計程車招呼站，凡南市合法計程車皆可自由利用，高鐵台南站計程車排班規劃已全面照應合法計程車排班載客權益。
昨上午十一點半左右，賴清德施政報告接近尾聲時，黃清會突然現身高聲喊冤「市長！我要申冤！」警方將黃半拉半推到記者會場外，賴清德則在台上緩頰說，「不要拉他！警察同仁不要拉他！請他坐下。」
黃向媒體表示是計程車司機，要抗議高鐵及財團把持，讓個人計程車無法到台南高鐵站載客。他說，高鐵土地是政府的，現卻被特定的計程車業者壟斷，這是什麼道理。抗議及反映多次最後都沒有下文，因此希望市長能幫他申冤。據了解，黃清會已多次抗議，也曾闖市府市長室，要向賴清德申冤。
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