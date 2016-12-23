〈南部〉【就職六週年】未來動向？ 賴清德：做好每一天最重要

2016-12-23

〔記者蔡文居／台南報導〕市長賴清德昨在就職六週年記者會，細數台南六年的施政建設成果，並勾勒未來台南市願景。對於個人未來動向，他表示，「做好每一天比較重要。」

賴清德昨率市府各局處首長召開記者會，記者會除了市府顧問等各領域人士，也來了一位特別的貴賓前海基會董事長、民進黨前新潮流系大老洪奇昌。

賴清德特別介紹說，當年他就是聽了洪奇昌的演講之後，才決定棄醫從政，一路走來廿年受到大家支持，尤其入主台南市政府後，不管受到任何挑戰，市政從來沒有停頓，市府團隊非常有心為這個城市努力。

對於未來動向，賴清德並未鬆口，也留給大家更多想像空間。他表示，擔任市長的每一天都很認真地在推動工作，每一刻都盡心盡力，大家都很認真，有使命完成任務，才能夠打斷手骨顛倒勇，認為「做好每一天比較重要。」

賴清德昨除了宣布南鐵案明年動工外，也細數台南市立美術館、總圖書館、亞太棒球村、沙崙影視基地、會展中心、中研院南區院、三橫三縱公路系統、治水、建構下水道系統，以及大灣、台南仁德交流道等重大交通建設案，展望明年，台南將可苦盡甘來。