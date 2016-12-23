〈南部〉南鐵地下化工程 賴清德：明年動工
〔記者蔡文居／台南報導〕延宕多年的台南鐵路地下化工程要動工了！預計明年三月動工，工程若一切順利，市府估計可在民國一一○年完工。
市長賴清德昨在就職六週年記者會上，正式宣布台南鐵路地下化工程將於明年動工。強調明年一定會動工，預計三至四年即可完工。
賴清德表示，南鐵都計案已於今年九月獲內政部核定，市府有把握可以如期動工，讓城市可以縫合，解決長期以來發生在鐵路的許多意外，讓城市可以往前邁進。目前部分住戶仍有不同意見，身為市長必須承擔，「歡喜做甘願受」，將再繼續溝通。
市府昨舉行記者會，除說明台南這六年來的建設，也展望台南的未來。賴清德昨心情奇佳，記者會上笑容滿面。他表示，台南今年歷經地震、寒流、颱風等嚴峻的考驗，明年將可苦盡甘來，現場響起一片掌聲。
對於台南鐵路地下化工程部分，市府秘書長李孟諺進一步說明，南鐵都計案今年九月獲內政部核定，這是一個重大的里程碑，也是台南的百年大計，該工程交通部會分四標陸續開工，目前第一標為較無爭議的仁德段，正辦理發包作業，預計明年三月即可動工。工程若一切順利，以三至四年工期估計，預計民國一一○年完工。
李孟諺表示，另外，南鐵照顧住宅目前已蓋到十三層樓，預計明年九月即可完工，拆遷戶可以入住。為加速工程進行，南鐵四標將依不同狀況，分別展開地上物查估、協議價購、拆遷補償、動工等作業，明年第一標仁德段動工後，台南市區都市縫合指日可待。
他說，至於鐵路立體化北延部分，已完成可行性研究，採永康地下化、新市高架、善化平面方案辦理，可行性研究已完成並送交通部審議，爭取明年完成核定。
台南市區鐵路地下化計畫，北起永康大橋站附近，南至生產路以南附近，全長八公里多，總經費二九三．六億元。未來完工後，除新建台南新站外，將新增林森站及南台南站兩個車站，工期原預定六年，於一○六年五月完工，因自救會及社運團體強力抗爭，工程也因此延宕。
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