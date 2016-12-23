〈南部〉夢時代跨年趴 時代大道周邊三階段交管

2016-12-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一七高雄夢時代跨年派對卅一日晚間六點半在時代大道登場，高雄市政府昨公布派對周遭三階段交通管制計畫與高雄捷運七大轉乘停車場，呼籲民眾善用。

市府說明，跨年派對交通管制，時代大道從成功二路至中華五路段採逐步管制，自十二月廿五日零時至晚上十時，西向車道（藍鯨館對向車道）封閉以配合前置作業，成功二路往中華五路方向仍可單向通行。

此路段從廿五日晚間十時至明年一月一日上午十一時，則是雙向完全封閉，一月一日上午十一時至一月二日晚間十時則是東向車道（靠近藍鯨館側車道）封閉，中華五路往成功二路方向單向通行。

此外，時代大道中華五路至中山三路段，十二月廿九日上午八時至明年一月一日晚間六時封閉，卅一日八時至明年一月二日凌晨二時，管制中華五路正勤路至舊凱旋路段。

時代大道周邊自十二月卅一日八時至明年一月一日凌晨二時止，成功二路（含）以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北，實施三階段交通管制 ，管制區內禁止車輛通行及停放，將加強拖吊、取締違停。

市府建議民眾可於捷運七大轉乘停車場停車，轉搭捷運至R6凱旋站後步行至現場，或轉輕軌至夢時代站下車，詳情可上官網http://www.lovesharing2017.com/。