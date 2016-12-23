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〈南部〉高市明年公告土地現值 調漲不到1趴

2016-12-23

大遠百 每坪188萬蟬聯地王

〔記者王榮祥／高雄報導〕受整體房地產不景氣影響，高雄市一○六年公告土地現值平均調幅僅○．六八％，為縣市合併以來最小幅度；大遠百則以每坪約一八八萬元居全市最高，連續四年蟬聯高雄「地王」。

地政局說明，公告土地現值由高雄市地價及標準地價評議委員會評議通過，主要作為房地買賣時土地增值稅計算依據，同時反映不動產市場發展現況與市政建設成果，受整體環境不景氣影響，平均調幅為○．六八％。

地政局指出，高市地價呈現南北兩大核心發展態勢，全市最高地價區段，仍由位在苓雅區（南區）的大遠百蟬聯，公告土地現值每平方公尺為五十七萬元（跟去年一樣），換算每坪約一八八萬元，大遠百從一○三年起，連續四年坐穩高雄地王。

地政局分析，大遠百在中山二路、三多四路口，集三多商圈與亞洲新灣區樞紐之利，交通便利、商業活動蓬勃多元，加上新灣區多項重大建設陸續完工，輕軌試營運帶動區域發展，高級住宅建案陸續推出，周邊地區交易熱絡。

漢神巨蛋附近 北高雄最貴

北高雄最高地價區段則為漢神巨蛋附近博愛二路一帶（不是漢神巨蛋、是在附近地段），公告土地現值每平方公尺四十四萬元，換算每坪約為一四五萬元。

漢神巨蛋近年已成高雄百貨龍頭，鄰近裕誠、明誠商圈及瑞豐夜市周邊商業活動興盛，緊鄰的農十六地區、二十五期重劃區，休閒與生活機能優良，新推建案眾多，加乘效果推升當地地價。

調整結果將於明年一月一日公告，民眾可於地政局網站http://landp.kcg.gov.tw查詢或至各地政事務所查閱。

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  • 漢神巨蛋商業效益推升北高雄地價，附近博愛二路一帶每坪約為一四五萬元。（記者張忠義攝）

    漢神巨蛋商業效益推升北高雄地價，附近博愛二路一帶每坪約為一四五萬元。（記者張忠義攝）

  • 大遠百以每坪約一八八萬元、連續四年蟬聯高市地王寶座。（記者張忠義攝）

    大遠百以每坪約一八八萬元、連續四年蟬聯高市地王寶座。（記者張忠義攝）

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