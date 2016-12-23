〈南部〉《觀察筆記》兩岸猿聲啼不住
2016-12-23
時常刺痛心頭的兩岸，到底是啥關係？
是零和關係抑或競合關係？是敵對關係？是國與國關係？
這樣的問號，好像從來就沒有定論過，從蔣家父子的反攻大陸到李登輝的兩國論，陳水扁一邊一國再馬英九的各自表述，接著蔡英文維持現狀，專制政體過渡到民主政治，都無以琢磨兩岸。
誰能解答呢？不是蔡英文也非習近平，是台灣人民。
對這種忘恩負義的共產黨人，台灣人多的是遺憾、懊悔吧；他們一窮二白時，台資台人前仆後繼。有錢了，文攻武嚇之外，沙塵暴一波波接續霧霾也飄蕩台灣。
現在，更用金錢做一個中國外交。環顧世界，除馬記政權一幫人，有誰跟他們爭中國名號？
這個玻璃心的中國共產黨不是將孫中山創立的中華民國打入斷代史，表示壽終正寢了嗎？怎麼還在擔憂從墳墓裡爬出來做兩個中國的撕扯？
不懂台灣人還以藍八團做木馬來搞分化，破壞現狀？香港人的失魂落魄不正是絕佳樣板！（資深記者黃明裕）
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