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〈南部〉恆春古城首起 遊客拍照摔落

2016-12-23

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕恆春古城西門段昨天發生首見的「墜城」案件，一名女遊客在西門城牆左側拍照時，墜落約四公尺內牆下，當場頭破血流，所幸送醫後無大礙。

「聽到碰一聲，沒想到有人摔下城牆！」恆春西門附近居民邊關心圍觀著摔傷婦人，邊議論紛紛這起前所未見的意外，恆春警消據報到場，發現婦人疑似有骨折，送醫急救所幸沒有生命危險。

目擊民眾表示，婦人到古城參訪，疑因為了拍照在西門左側內城牆後退取景，沒注意後方無圍欄，跌下約四公尺高的內城牆下。

屏縣府文資所主任王文章說，遊客從城牆上墜落的事件，從未在縣府的文資紀錄上發現，縣府在城牆旁已豎立「古蹟本體無護欄，觀景時請勿嬉戲、奔跑、攀爬、跨越城牆，以免危險！」的告示牌；古蹟必須保持原有樣貌，不會因為這起事件增設護欄，縣府針對恆春古城有「公共意外責任險」，傷者可向縣府文資所申報，由保險公司理賠。

恆春古城內牆高約一丈三尺四寸（約四公尺），清朝為禁止貧民跳下城樓自殺謀財，設有「嚴禁自盡圖賴碑記」。

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  • 婦人墜落西門內牆。（記者蔡宗憲攝）

    婦人墜落西門內牆。（記者蔡宗憲攝）

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