〈南部〉爭取2018燈會 屏東強調南向特色

2016-12-23

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天率隊北上簡報爭取二○一八台灣燈會，縣府表示，交通部觀光局評審委員認為屏東縣的提案極具創意，屏東縣對於取得主辦權高度期待。

二○一八台灣燈會主辦權由屏東縣對決嘉義縣，交通部觀光局昨天邀請兩縣市簡報，屏東縣由縣長潘孟安領軍，嘉義縣由縣長張花冠出馬。

據透露，昨天嘉義縣長張花冠是坐輪椅掛點滴進行簡報，同行還有民進黨立委陳明文；嘉義縣標榜交通疏運能力遠勝過屏東。

潘孟安昨天的簡報訴求屏東是南向政策的前哨站，也有為數眾多的新住民，多元族群文化是屏東的優勢，將首創南島藝術燈區，融入南向特色，並培訓新移民擔任導覽。

潘孟安並強調屏東若取得主辦權，將會在高鐵左營站、小港機場、高捷大寮站、屏東火車站設置接駁巴士，同時將規劃一日與二日遊程，讓遊客也能同時飽覽南部縣市風土。

評審委員詢問雲鵬社區的老舊眷舍拆除是否會影響燈會舉辦，縣府觀傳處長鄞鳳蘭表示，軍方已同意委託屏縣府代拆，部分歷史建築將規劃為時空平台，是燈會的另一項特色。