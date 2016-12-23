〈南部〉（屏東）拆眷村丟TR磚？ 民眾呼可惜

2016-12-23

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利路眷村拆除工程正在進行，昨天發現有日治時期的TR磚被拆除丟棄，縣議員蔣月惠前往勘查，希望縣府文化處拆屋時要更小心，別把歷史文物都拆了，文化處副處長曾龍陽表示，對於建物都會評估取捨，完整的TR磚會提供給藝術家做為創作材料。

完整磚提供藝術家創作

屏東市勝利路的眷村改建及保留整修工程正在執行，昨天有民眾發現日治時期的TR磚被拆除丟棄成堆，可能成為廢棄物被運走丟棄，通知縣議員蔣月惠前往查看，初步判斷這些TR磚可能是日治時期現今高雄市中都磚窯場前身的台灣煉瓦株式會社所（Taiwan Renga）製作，這種磚塊的磚面上烙有TR兩個英文字，約有七十年的歷史，蔣月惠很擔心其他的歷史建物也會這樣被工人粗暴的拆除，要求縣府文化處要詳細評估，不要放任毀壞。

文化處副處長曾龍陽表示，歷史建築的取捨要視整個建物的完整性，有些該拆，有些則會保留，TR磚是日治時期的磚塊，但是建築的特殊性值不值得保存，必須有一定的程序審查及考量。

曾龍陽說，由於目前中央政府沒有歷史建材銀行的設立，很多眷村拆下的木材、歷史建材無法再利用，文化處在拆除過程中如果發現有完整的TR磚或特殊建材，都會留下來提供藝術家作為創作的材料，但無法全數保留。