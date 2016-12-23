〈南部〉（屏東）拆眷村丟TR磚？ 民眾呼可惜
2016-12-23
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利路眷村拆除工程正在進行，昨天發現有日治時期的TR磚被拆除丟棄，縣議員蔣月惠前往勘查，希望縣府文化處拆屋時要更小心，別把歷史文物都拆了，文化處副處長曾龍陽表示，對於建物都會評估取捨，完整的TR磚會提供給藝術家做為創作材料。
完整磚提供藝術家創作
屏東市勝利路的眷村改建及保留整修工程正在執行，昨天有民眾發現日治時期的TR磚被拆除丟棄成堆，可能成為廢棄物被運走丟棄，通知縣議員蔣月惠前往查看，初步判斷這些TR磚可能是日治時期現今高雄市中都磚窯場前身的台灣煉瓦株式會社所（Taiwan Renga）製作，這種磚塊的磚面上烙有TR兩個英文字，約有七十年的歷史，蔣月惠很擔心其他的歷史建物也會這樣被工人粗暴的拆除，要求縣府文化處要詳細評估，不要放任毀壞。
文化處副處長曾龍陽表示，歷史建築的取捨要視整個建物的完整性，有些該拆，有些則會保留，TR磚是日治時期的磚塊，但是建築的特殊性值不值得保存，必須有一定的程序審查及考量。
曾龍陽說，由於目前中央政府沒有歷史建材銀行的設立，很多眷村拆下的木材、歷史建材無法再利用，文化處在拆除過程中如果發現有完整的TR磚或特殊建材，都會留下來提供藝術家作為創作的材料，但無法全數保留。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」
台南社大等環保團體昨召開龍崎掩埋場記者會，「揭發烏龍爆料案紅衣人的真實身分」，指控二○一六年台聯不分區立委候選人、前高市府顧問張禾沂烏龍爆料，並於日前率領群眾前往牛埔里長陳永和的工廠抗議、威脅、謾罵與…
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 自由廣場》台灣高教需要大翻轉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws start today after ‘oversight’
- 國旅卡一半限用團旅／部分公務員反彈 觀光業讚多數受惠
- 郭修彧棄戀攻台 舊愛讚新作Good job
- 阿諾缺自信嫌身材 想扔掉69歲身體
- 棒球年終世界排名 台灣只輸這3國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Small allies burden for Taiwan: Hsu
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
- 雨遮、屋簷不登記》建商︰都更更難行 學者︰不合理變合理
- 駭客竊比特幣 泓科損失5千萬
- 甲車遭港查扣後 星拒李翔宙入境
- 有聲有色超擬真 性愛機器人明年問世
- 宏遠EPS估1.2元 17年新高
- 日職》年初與王建民激烈競爭 養樂多挖大聯盟猛將
- Sam看到樂高嗨翻天 Fuying玩積木刺激靈感
- 華泰二期迎賓 獨家品牌進駐
- 藍委棄守 黨產會預算一毛未刪
- 李振昌加盟洛磯 經典賽恐退出
- 敢！影后全祼 只為考驗人性
- 槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統
- 甲子園冠軍踢館 台日青棒明開戰
- 洪志善超級彈 年度最佳進球莫屬
- 人夫床戰小三 元配抓到了
- 自由廣場》公投修法 怎堪一個亂字
- 葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演
- 拚澳網大紅包 盧彥勳泰國熱「肌」
- 正妹知名景點全裸露點 腿90度抬高高給人看光
- 漁船走私80公斤K毒 警擲筊找到毒窩
- 長期抽菸外強中乾 桃園「巨石強森」心肌梗塞
- 擴張太快 法蝶寢具驚傳倒閉
- 1勝花掉洋基7.41億 井川慶獨盟當無薪練習生
- 澳洲102歲老教授 堅持通勤到校上班
- 答應亡母會顧弟…十步當一步衝上樓搏匪
- 李安同學郭建宏 當選華視總經理
- 每年大排長龍… 龍山寺藥師燈明年恐廢止
- 12/23 各報重點新聞一覽
- 美近年最大規模擴軍 中軍事專家：可能派遣亞太制中
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉（屏東）拆眷村丟TR磚？ 民眾呼可惜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分