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〈南部〉（屏東）鴨屎臭氣熏天 竹田過溝居民抗議

2016-12-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每當低氣壓經過，空氣擴散不易，屏東竹田鄉過溝社區就會飄散出濃厚的鴨屎味，昨天數十名社區民眾拉起白布條，抗議鴨群不僅毀壞良田，也嚴重汙染環境，希望政府聽見他們的聲音，讓養禽業者有合適的飼養專區，還給居民乾淨的生活環境。

怒指污染環境 籲設飼養專區

陳情居民怒訴，鴨場周遭臭氣熏天，且鴨毛亂飛導致呼吸道過敏，鴨毛也會沾黏在農作物上，只要下雨「鴨屎」就會流到路面，鴨屎經陽光曝晒後還會產生惡氣，導致周遭農作物葉面枯黃，影響收成。

現場黃姓鴨農見到大批陳情民眾，無奈表示，鴨毛要飛到哪裡是因為風的關係，他們的鴨場都經過合法申請，他們也要生活！

由於竹田鄉有豐沛的地下水資源，吸引養鴨戶投資，竹田鄉公所統計，全鄉登記的養鴨場大約四十二場，另有近十場左右未登記，總面積達四十四公頃，其中位於重劃區的面積則有三十多公頃，養殖戶有七成以上都是外地民眾來投資。

竹田鄉長傅民雄說，養鴨過後的土地因為土壤鹹度問題無法再耕作，希望上級政府能正視問題，也建議可以成立養鴨專區，別浪費了良田。

竹田鄉農業課長傅成美說，鴨群養殖區有相關規定，包括幼鴨必須非開放式空間飼養，且避免有禽流感危害風險，鴨群活動區域要設圍籬，呼籲家畜疾病防治所積極介入，對業者嚴格稽查。

農業處︰添空拍設備嚴格取締

屏縣農業處長鄭永裕表示，畜養專區去年已規畫，主要是針對養豬產業，由於畜禽場多為小農，地點雜亂分散，環境境控管也不易掌握，縣府會朝設置養水禽專區方向來努力，在未設立專區前，也請鴨農做好隔離措施，縣府預計明年添購空拍設備，希以更積極作為嚴格取締違法禽場。

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  • 竹田鄉親拉白布條陳情，希望還他們感覺清新的生活環境。（記者邱芷柔攝）

    竹田鄉親拉白布條陳情，希望還他們感覺清新的生活環境。（記者邱芷柔攝）

  • 竹田鄉養鴨場林立，簡陋的圍籬設備，讓鴨毛四處飛散，引起在地民眾抗議。（記者邱芷柔攝）

    竹田鄉養鴨場林立，簡陋的圍籬設備，讓鴨毛四處飛散，引起在地民眾抗議。（記者邱芷柔攝）

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