〈南部〉紅葉村修水電 力拚過年前回家

2016-12-23

〔記者王秀亭／延平報導〕延平鄉紅葉村九月間因莫蘭蒂颱風重創，五十八戶受災戶迄今仍安置在台東戒治所懇親宿舍，延平鄉長胡榮典表示，歷經兩個月的緊急安置，已將進入中期安置計畫，由於多數受災住家仍堪住，唯排水設施、水電須要恢復，鄉公所已發包重新鋪設排水設施及電力修繕，力拚農曆年節前，讓災民可以回到自己的家吃年夜飯。

已安置在收容所兩個月的受災居民迄今仍盼望早點回到自己的家，昨天上午受災戶胡金生回到自己的家災整理周邊菜園，望著空蕩客廳的胡金生說，原本客廳有酒櫃等各種家具，全部被沖進家裡的土石泥流破壞，只好忍痛丟棄，現在的家只有簡單的家具。

胡金生坦言，現在只要一下雨，就開始緊張，二十一日下雨過後，昨天天氣放晴，趕快回家巡視家園，金窩、銀窩都不如自己的狗窩好，雖然住在收容所，仍不時返家整理，晚上沒電就點油燈過夜，等鄉公所整理好排水設施，恢復水電供應，就可以馬上讓大家回家過好年。

胡榮典表示，災民安置已進入中期作業，也就是讓仍堪居住的受災戶先返回家中，但土石泥流將一至三鄰的排水系統全部毀壞，水源及電力皆待修復，但修復工程慘遭流標，直到上週終於順利發包，承包商已展開排水系統整建，家戶內部電線也會一併重置，鄉公所已向水公司及電力公司申請復水、復電，希望農曆年前可讓災民回家。

不過，仍有十二戶災民住家已不堪居住，胡榮典說，將以租屋、依親或續留收容所三方向，讓受災戶選擇，至於長期的遷建作業，基於離災不離村的原則下，紅葉國小下方的平原為重建的第一選擇，縣府通盤檢討認為可行後，鄉公所會召開部落會議，預計年底前向縣府提出地目變更，再由縣府展開土地徵收作業，最快也要明年底才能有永久性住宅，供災民居住。