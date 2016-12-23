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〈南部〉高職女上進 返母校當教務主任

2016-12-23

記者黃明堂／專訪

十幾年前，成績中等的部落女孩進入台東高商就讀，在老師鼓勵下，奮發讀書，畢業後考上彰師大，回到母校任教，當上教務主任，還曾代理校長。她說，當年是老師給她信心，現在，她要將一樣的信心，交給職校的學生。

陳姿妤 傳遞信心給學生

東商教務主任陳姿妤才卅八歲，住在南王部落，爸爸是卑南族，媽媽是魯凱族，都只有國小畢業，十九年前，她在東商這個校園，還只是個學生，媽媽希望她畢業就嫁人，不指望她升學，她卻拚上彰師大，現在當教務主任，還獲得中國職業教育學會今年金鐸獎中的行政獎。

陳姿妤就讀部落內的南王國小、卑南國中，成績很普通，一般來說，想當老師，根本是白日夢。但進入東商就讀資料處理科，在技職專業科目找到興趣，更重要的是，老師注重課業，灌輸信心，每天早上六點半就小考，甚至犧牲假日幫學生複習，她則自我要求，每天背廿個單字，各個學科都全力以赴。

經過三年的努力，畢業那年沒錄取滿意的學校，但在八十六年的四技二專統測，全國數萬名考生，陳姿妤成績排名第廿六名，錄取彰化師範大學商業教育系資訊組，九十年畢業，通過教師甄試，回到母校，搖身變老師。

陳姿妤說，小時候家境不是很好，但兩個哥哥努力讀書，不是醫生就是老師，她成績不出色，一直缺乏自信，但在東商就讀期間，老師給了她自信，才能翻轉人生。

現在當老師，看到這些學生，就好像看到當年的自己，職校生與普通高中學生比起來，普遍缺乏自信，但善加引導，就會找到努力方向。

在十五年的教職工作中，她特別照顧弱勢的學生，幫助低收入戶弱勢學生申請獎學金，使學生安心成長學習，擔任進修學校主任時，訂定彈性考試制度，讓阿公阿嬤級的學生可以查書考試。

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  • 東商教務主任陳姿妤從部落女孩就讀東商，奮發成為教務主任，獲今年金鐸獎。（記者黃明堂攝）

    東商教務主任陳姿妤從部落女孩就讀東商，奮發成為教務主任，獲今年金鐸獎。（記者黃明堂攝）

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