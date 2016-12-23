〈南部〉打造漁人碼頭 金樽漁港招商
2016-12-23
〔記者張存薇／台東報導〕活化漁港，台東縣政府計畫從金樽港招商跨出第一步！農業處長許瑞貴指出，金樽港將結合衝浪、遊艇等海上遊憩功能發展，希望甄選出經營餐飲及在地特色手工藝品的企業加入，其他包括綠島也會擇一港口推動浮潛基地。
發展衝浪、遊艇休憩
許瑞貴表示，台東縣共有十四個漁港，除台東市富岡、綠島南寮及蘭嶼開元港以交通運輸為主，成功鎮新港漁港、長濱漁港則以漁業活動為主，漁獲量也較高，其他包括蘭嶼朗島港及綠島公館、中寮、溫泉港澳，東河鄉金樽、新蘭及成功鎮小港漁港都將陸續推動活動。
第一步將推動的是金樽港活化。許瑞貴說明，金樽港內是台東縣十四處漁港靜穩度最佳的、也不太會淤砂，另被交通部選為遊艇港發展港口，希望結合衝浪、遊艇等水上活動發展觀光，成為台東縣新的水上活動據點。
經營餐飲與工藝展售
金樽港將招租的土地位在安檢所旁，為廢棄的整網場，已獲國有財產署同意撥用，面積約一公頃，主要希望經營餐飲及在地原住民手工藝展售區，權利金底價三百萬元，每月租金依地價調整、約為五萬元，建設完成後營運權利回饋金為每月三萬五千元，招商一期為廿年，預估可為縣庫增加二千萬元以上收入。
農業處將於今年底前將公告招商內容，有意投資者需繳交開發規劃，預計明年春節前後完成招標，下半年動工。
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