〈台北都會〉新版台北觀光護照 北北基玩透透

2016-12-23

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市觀光傳播局昨發表新版「Taipei Pass台北觀光護照」，規劃北北基三縣市九大主題旅程，觀光護照分成五種票卡，每種票卡可不限次數搭乘雙北捷運與公車，明年元旦起販售。觀傳局說，新版護照也響應、介紹世大運資訊，還提供百家商店優惠券，例如運動用品店兩件八折、免費兌換開瓶器等好康。

觀傳局長簡余晏說，新版台北觀光護照深度探索台北風貌，一張卡與小冊子，就可玩九條路線，還走運動風格，有許多運動用品優惠。旅遊達人「客家妹」陳明珠擔任活動大使，她說，希望透過觀光護照，能讓國內外遊客「玩得便宜、玩得省時」。

觀光護照推薦台北市六條主題路線旅程，並結合新北市及基隆市三條旅程，包括大台北經典景點、老街古蹟、體驗樂活的場館、自行車路線的鐵馬追風、爬山路線、文化藝術、山城茶藝、自然的河海風光與美食等路線，各有特色景點。

台北觀光護照明年一月一日起可在悠遊卡台北車站客服中心、台北捷運各車站詢問處購買，護照票卡分成一日券一八○元、二日券三一○元、三日券四四○元、五日券七百元及貓纜一日票價三五○元，可不限次搭乘雙北捷運及公車。詳情可上台北旅遊網：https://www.travel.taipei/查詢。