〈台北都會〉國定古蹟「容積給豪宅」 市府敗訴
陳悅記祖宅224坪容移駁回
〔記者郭安家／台北報導〕台北市國定古蹟大龍峒陳悅記祖宅（老師府）十年修繕不力，當年申請人僅提出古蹟修繕研究計畫，而非修復計畫，但郝市府時代古蹟容積已移轉至皇翔建設的豪宅「皇翔新天玓」，台北高等行政法院更三審判決北市府敗訴，必須「回復容移前原狀」；柯市府再提上訴，但十二月初法院予以駁回，市府仍屬敗訴。
皇翔建設僅表示，未來還需與北市府協商，尋求解套方案。據了解，皇翔新天玓位於民生東路四段巷內，樓高十四層，有單戶一五八坪，第十三、十四層樓規劃為樓中樓，屬當地少有豪宅案。當地可建樓地板面積約一千兩百坪，古蹟移入的容積約二二四坪。
文化局：補足程序重申請
未來豪宅容積須移回陳悅記祖宅？文化局主秘劉得堅並未正面回應，但他說，景美集應廟也曾發生容積移轉被撤回，後來「重新處理」、重核定容積移轉流程；陳悅記祖宅則可視未來情況發展補足程序，若當年古蹟管理維護計畫書不足，就重擬古蹟修復計畫，重新申請容移。
前市長郝龍斌時核准陳悅記祖宅祭祀公業派下員陳建福等人提出古蹟修繕、再利用計畫。但陳應宗等兩位派下員不滿修繕計畫，質疑蒐集同意權過程不周、未修繕完畢就容移，遂至行政法院提告，法院則判決「被告市府竟核准，自屬違法」。
派下員陳應宗盼監院究責
陳應宗昨受訪說，陳悅記祖宅容積移轉有綁標爭議，起初由一位關係深厚掮客，以公告現值卅％價格得標，但帳面上的容積承接基地竟是大稻埕一處歷史建物，根本無法容移，郝市府當時還審核通過，容積最後移轉給皇翔建設，可見容移制度充滿瑕疵、不法，希望監院追究責任，也希望北市府負起責任協助修繕。
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