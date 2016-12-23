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〈台北都會〉健康藥師燈超夯 點燈財破億元

2016-12-23

〔記者聶瑋齡／台北報導〕年節氣氛逐漸濃厚，每年都有不少人會到寺廟點光明燈，祈求平安順利，台北市各大廟宇有點燈祈福服務，價位在六百至一千二百元間。近年來的點燈類別，求健康的「藥師燈」有增加的趨勢，太歲燈也是民眾的最愛，明年度生肖雞、兔需安太歲燈。

保安宮說，藥師燈最受歡迎，主要保佑身體健康、心靈平和、延年益壽，子女常會幫長輩點盞藥師燈祈求護佑；緊接在後的是平安燈、功名燈與太歲燈。功名燈主要保佑事業、學業，近年來報名速度很快，共計十萬盞燈，收費太歲八百，藥師、平安、功名燈各六百，十萬盞燈都點完，約有六千萬元入帳。

松山慈祐宮也說，因應民眾對保佑身體健康的需求，今年特別增設藥師燈，本月廿五日開放登記，另有財利燈、光明燈、功名燈、姻緣燈、求子燈、平安燈，每盞燈六百元，共計廿萬盞燈。萬華青山宮則開放太歲燈、財利燈、光明燈的項目，各燈受歡迎的程度平均分佈，每盞五百，共計三千多盞，約有一百五十萬元收益。

指南宮也是點燈聖地，太歲燈因為會擺在玉皇大帝的樓下，最受歡迎，另有財神燈、光明燈，點燈收費各盞一千二百元。

各廟宇的服務也隨時代改變，例如保安宮提供線上預約點燈，指南宮的網路點燈服務讓民眾不用大牌長龍、舟車勞頓。

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