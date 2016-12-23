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〈台北都會〉龍山寺點光明燈 卡位「椅海」再現

2016-12-23

第一批號碼牌 速速額滿

〔記者張凱翔／台北報導〕龍山寺一年一度點光明燈幾乎年年搶破頭，昨天凌晨出現大批信眾排隊佔位，「椅海」奇景再次出現，甚至還有畚斗。廟方昨天開放登記排隊，廿五日開始領號碼牌，第一批開放一千三百多張，一張限登記五戶住址，但不限人數，龍山寺說，今年開放廿萬盞燈，去年沒登記滿額，今年一定人人有燈點！

昨天清晨六點不到就有上千人聚集在西昌街，九點開放入場，不到十一點半就排到一三六○號額滿，廟方不得已只好閉門貼上告示，「廿五日號碼已全數排滿」，但昨天下午已有第二批民眾開始排廿六日第二批號碼牌，更已排到一百多號。

廟方：20萬盞 人人有份

信徒為祈求身體安康、事業發展和學業進步，年年都來搶「頭燈」，為的就是前面的號碼可以更靠近後殿供奉的神明。龍山寺有五種燈，最熱門的藥師燈有兩萬盞，還有平安燈、聖母光明燈、文昌燈、財神燈各四萬五千盞。

家住永和的信眾黃媽媽說，卅年來年年都在龍山寺點燈，因為當年來拜註生娘娘求生兒子一試靈驗，就此結緣。後來年年都幫兒子點文昌燈、藥師燈，兒子也順利考上建中、陽明醫科，「真的很靈」！

但十年多前開始有排隊「瘋」潮，號碼牌「黃牛票」也從一張三千元一路漲到一萬多元，跟廟方抗議也無效，真的很無奈！龍山寺副董事長黃書瑋說，每年排隊人潮造成鄰里困擾、「黃牛票」問題也很頭痛，但黃牛存在就是因為「一個願打一個願挨」，沒辦法徹底解決。

黃書瑋說，前幾年考慮過採網路登記點燈取代排隊，但考慮搶號的問題無法解決，太科技化也少了宗教的親切感，因此還是呼籲民眾，其實整年都有燈可以點，不一定要過年來搶，相信「心誠則靈才是正途」！

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  • 每年龍山寺點燈都會出現「椅海」奇景，昨傍晚已有民眾開始排26日第2批的號碼牌，現已排到100多號。（記者張凱翔攝） （記者張凱翔攝）

    每年龍山寺點燈都會出現「椅海」奇景，昨傍晚已有民眾開始排26日第2批的號碼牌，現已排到100多號。（記者張凱翔攝） （記者張凱翔攝）

  • 每年龍山寺點燈都會出現「椅海」奇景。（記者張凱翔攝）

    每年龍山寺點燈都會出現「椅海」奇景。（記者張凱翔攝）

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