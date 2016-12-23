〈台北都會〉歡樂耶誕城 幼兒打造仿真迷你版

2016-12-23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市正歡度歡樂耶誕城活動，板橋幼兒園和平分班小朋友日前參觀歡樂耶誕城，回到幼兒園用積木建造仿真迷你版的新北歡樂耶誕城，更結合美勞區、烹飪區、語文區等各學習區合作完成甜甜圈、水果優格、耶誕屋等甜點及歌曲創作，展現孩子們的想像力與創造力。

教育局幼教科長李幼安說，教育局編寫「我的新北我的家—新北市幼兒園在地化課程教學資源手冊」，推廣新北市幼兒園在地化課程學習，透過幼兒的生活經驗引導幼兒主動探索學習，將在地的人事物以多元性、地區性及適切性教學方式呈現。

板橋幼兒園和平分班教師透過資源手冊發想，結合新北歡樂耶誕城活動，帶孩子們到新北市廣場探索取材，回到幼兒園依據踏查的紀錄圖，以大手牽小手方式，用積木建造仿真迷你版的新北歡樂耶誕城。

昨小朋友耶誕走秀活動，透過角色扮演活動及食物或卡通人物造型設計，現場聚集各式英雄、公主等卡通人物，還有草莓、蘋果、花椰菜、紅蘿蔔等食物角色，模樣十分逗趣可愛且吸睛。