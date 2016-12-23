〈台北都會〉職籃球星陪練 阿公阿嬤玩籃球

2016-12-23

〔記者翁聿煌／新北報導〕蝦米！SBL的職籃隊員竟在圖書館內打籃球？裕隆籃球隊吳怡斌、吳奉晟及潘冠翰三位球星，昨到新北市立圖書館新店分館，與在場廿多位阿公阿嬤互動，同時教老人家透過簡單的熱身與傳拍球運動，讓身體更健康，陪伴銀髮長輩一起樂活閱讀「動健康」。

三人昨現身市圖新店分館，講籃球趣事給阿公阿嬤聽，和老人家聊天話家常，同時向銀髮長者推廣運動和健康的重要性，球員們更特別指導銀髮長者籃球傳接，讓長輩體驗打籃球，同時活動筋骨，透過簡單的運動，讓身體更健康。

阿公阿嬤跟著球員開心玩著籃球遊戲，雖然上了年紀，仍舊充滿活力與熱情，七十六歲陳阿嬤說，「年輕人願意陪伴我們真的很好，我也變成年輕了！」吳怡斌說，能夠陪長輩一起樂活，也是難得的機會。

市圖館長高鵬說，市圖打造友善銀髮閱讀空間，推出多元化高齡閱讀服務，如板橋四維分館「老朋友閱讀日」，為長者念書與讀報，新店分館與體育處合辦「裕隆球員樂齡陪讀」活動，由球員陪伴銀髮長輩一起舒展筋骨。