〈台北都會〉課程整合 市長： 明年推銀髮大學院
2016-12-23
松年大學結業典禮 首度改成果展
〔記者何玉華／新北報導〕已舉辦十八年的松年大學，多年來各區分校都舉辦結業典禮，讓學員穿學士服領取結業證書，每年都連續辦理多場，今年首度改變方式，以動、靜態展出學習成果，市長朱立倫昨也宣布，明年將再整合教育局樂齡學習中心及相關銀髮族課程資源，推出「銀髮大學院」，招生名額將達到六萬名。
新北市長朱立倫昨以松年大學校長身分出席松年大學健康活力秀，與學員一起擺手踏步，跳椅子體操來「動健康」。朱立倫說，新北市將近四百萬人口，六十五歲以上長者約四十六萬人，市府非常關心長輩健康，致力推動銀髮政策，希望讓每位新北市的「寶」得到充分關懷照顧，年輕人就能認真打拚為國家服務。
朱立倫也宣布，明年將整合松年大學和樂齡學習中心，推動「新北市銀髮大學院計畫」，讓松年家族更加茁壯。社會局老人福利科長林妏燕補充說明，目前樂齡學習中心針對五十五歲以上長者，由教育局主管，松年大學由社會局主管，提供五十八歲以上長者學習，明年將統一學制，再加上配合動健康政策的短期課程「銀色奇肌」、資訊教育，另外還有自費的長青學苑，讓銀髮族的終身學習資源整合有效運用。
昨健康活力秀安排廿三間分校學員輪番上陣演出，包含國標舞、中英日台語歌唱、手語表演、銀色奇肌健康操、陶笛、烏克麗麗、電子琴等，精采熱鬧，蘆洲農會手語班八十四歲學員林菜，剛動完手術一個月，也忙著演練彩排。
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