〈台北都會〉永不放棄 10逆境生「書」寫擁夢故事
〔記者翁聿煌／新北報導〕教育局昨舉辦「擁夢飛翔12」專書發表會，表彰年度在逆境中努力不懈、勤奮向學的十位學子，代表致詞的板橋國中胡璥安是早產兒，出生僅有九百六十公克，造成他行動不便、聽力不足、呼吸不暢等生理障礙，胡璥安昨致詞指出，他最崇拜美國職業摔角選手約翰洗拿，因為約翰的人生格言和他一樣，就是「永不放棄」！
今年入選「擁夢飛翔12」的新北學子，鶯歌高職的呂政賢克服語言溝通能力困難，透過畫筆呈現這個世界帶給他的欣喜與希望；淡水國中李庭毅也沒有因為自閉症而封鎖心靈，他把心念意象轉化成詩，編織成文，灌溉心田的文學花園；永和國中韋知見則用小提琴的悠揚琴音傳達內心世界的美好樂音。
胡璥安雖然因為早產而影響行動、聽力，但是勇於接受挑戰，昂首面對人生，令人感動；三和國中張榕容罹患「先天性成骨不全症」，也是俗稱的「玻璃娃娃」，但她臉上的溫暖笑容，連冰山都能融化；罹患肌肉萎縮症的忠孝國中鄭翼安，無視先天的肢體肌力與耐力的外在限制，勇於在科技研發和才藝上綻放光彩。
埔墘國小方韻華，雖然家庭遭逢困境，但是她從熱愛的舞蹈中，咬牙忍受練習的艱苦，榮獲二○一五年全國舞蹈比賽個人現代舞特優第一名殊榮，方韻華堅信，「如果夢想有捷徑，那麼那條路的名字一定叫堅持。」
白雲國小曾智凱五歲罹患神經母細胞瘤，幾度與死神拉扯，每週只有一天能到校上課，他仍努力上進、活出希望；新埔國中林品含罹患急性骨髓性白血病，展現強韌生命力，勇於面對無數次化療，獲得二○一六年總統教育獎。
溪洲國小簡士凱身上背負罕見疾病的枷鎖，他努力克服身體障礙，與單親媽一起奮鬥，昂首闊步，堅持到底。
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