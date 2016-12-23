〈台北都會〉營養午餐出包 教局挨批沒把關
2016-12-23
〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市吳興國小家長向北市議員許淑華投訴，指負責供應學校營養午餐的其中一家餐盒業者，十一月起陸續被發現餐盒的肉不熟、菜爛，甚至湯品只有一口的分量，但食材登錄平台卻呈現良好食品的假象，許痛批教育局把關不實。教育局昨緊急處置，開罰四萬並暫停業者供餐。
教局開罰4萬 暫停業者供餐
許淑華昨偕同陳情家長召開記者會，許說，營養午餐屢出包，家長反映十一月廿二日地瓜飯的地瓜黑爛、三十日的雞肉滲血水，十二月九日的椰香咖哩豬肉也沒熟透，廿日連未食用過的湯品都只有一口，此類狀況層出不窮，教育局竟全無查核紀錄。
出席的家長表示，業者屢供應問題食材，應更有效率淘汰問題業者，也要有補償及賠償機制回饋學童。許淑華說，食材登錄平台的學校午餐專區由教育局負責，教育局沒把關，縱容廠商上傳與實際供應餐盒有極大落差照片，讓校園食安蒙上陰影。
對此，北市衛生局說，查核業務回歸教育局，但該局每月仍檢查二到三校。教育局科長黃國忠說，出問題的盒餐業者「全方位食品行」首次在北市得標學校午餐，契約僅一學年，尚未抽檢，據營養師所述，疑為地瓜太早削好才變黑。議員要求將業者列黑名單，黃表示，會入案檢討。
吳興國小校長鄭福來表示，已對業者做出扣除當日餐費、記九點和罰款四萬元，加上原先違規點數，午餐委員認為情節重大，決定停到學期末；午餐有三家業者，「全方位食品行」僅提供一、六年級餐點，已協調另外兩家業者支援，不影響學童用餐。全方位昨僅說，不便回應。
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