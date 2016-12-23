〈台北都會〉蔡政府北市首例公辦都更案 過關
中山女高南側都更案 逾3公頃
〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長林欽榮昨主持北市都市計畫委員會，通過中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地位於建國啤酒廠對街，面積達三．四七公頃，台鐵持有的歷史建物群將開闢為旅店、展示館等設施，住宅區開闢住辦大樓、部分空間設定地上權開發，並興建一百戶公共住宅；該基地幾乎由中央持有、主導，北市府未持有土地，僅協助辦理都計變更，未來公宅由中央或地方管理需進一步協調。
該基地位於建國北路一段、長安東路二段、八德路二段及八德路二段一九九巷所圍之地區，北側為中山女高，計畫面積三．四七公頃，公有土地占八十六．九八％；都市計畫變更後，土地使用分區包括住三區、住三特、商二特區（住三），其容積率及建蔽率皆為二二五％、四十五％，另外商二區容積率六三○％、建蔽率六十五％。
區域內有不少老舊建物與台鐵荒廢日式宿舍、歷史建物混雜使用，未來將以開放空間等方式進行街道縫合，並活化開闢為特色旅店、工作坊、展示館、餐飲店，周邊則新增公園用地、再拓寬道路。
該計畫將分兩期招商開發，第一期要開闢公共設施、公園、重建維護歷史建物；第二期則是於建國北路一段廿三巷以北兩側街廓設定地上權重建，接著在靠近建國北路一段北側的街廓興建六○五坪的公宅，將設計成智慧生態社區。
北市府也指出，該案也是蔡政府在北市第一處公辦都更案，亦是中央與北市合推公宅首例。該基地幾乎中央持有，北市府未持有土地，僅協助辦理都計變更，未來公宅由中央或地方管理需進一步協調。
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中山女高南側都更案 逾3公頃台北市副市長林欽榮昨主持北市都市計畫委員會，通過中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地位於建國啤酒廠對街，面積達三．四七公頃，台鐵持有的歷史建…
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