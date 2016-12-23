〈台北都會〉搶跨年財 信義商圈摩拳擦掌

2016-12-23

〔記者陳紜甄／台北報導〕跨年夜將來臨，預計近百萬人潮湧進，參加二○一七跨年演唱會，並觀賞煙火燈光秀。信義商圈的各大百貨公司包括台北一○一大樓、新光三越以及Att4 fun，皆趁著應景，推出Live音樂會、觀景台煙火特別場或是延長營運，搶攻跨年商機。

台北一○一大樓的八十九樓觀景台，跨年當晚九點至翌日凌晨一點特別開放煙火場，民眾可以近距離且高點的角度欣賞。台北一○一表示，觀景台內會架設三台八十吋大型LED電視，同步轉播跨年演唱會，消磨民眾等待放煙火的時間。觀景台平常營業時多吸引國外旅客前來，但跨年煙火場，台灣民眾是主要購票者，限量三五○套，短時間內即搶購一空。

Att4 fun當晚延長營運至凌晨一點，部分餐廳最晚營運至凌晨四點半。新光三越信義新天地跨年當晚正常營運，但A9在四樓戶外平台舉辦跨年倒數音樂會，以「白色」為基調佈置，呈現簡約時尚風格；現場並提供餐點、熱飲，以及氣球許願，期許前來參加的民眾以「愛與希望」迎接新的一年。

除了動態活動，北市觀光傳播局設計一系列靜態活動，例如「愛的照片募集」，邀請民眾與親友拍下「愛」的照片，只要風格獨具特色，就有機會在跨年演唱會現場大螢幕秀出照片，留下難忘回憶。