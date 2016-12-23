〈台北都會〉百萬人瘋跨年 捷運42小時不收班
加開接駁車 公車改道、延後
〔記者陳紜甄／台北報導〕二○一六年將進入尾聲，下週六就是跨年晚會，預期湧入近百萬人潮。配合跨年晚會，台北捷運連續四十二小時營運不收班，北市府也加開三線散場接駁車，跨年晚會當天預計有超過一百線公車進行路線調整與延後收班；北市府呼籲，晚會結束後，民眾搭乘捷運、接駁公車或計程車，加速人潮疏散。
依循慣例，捷運延長營運從卅一日早上六點至翌日晚間十二點，板南線最短班距為兩分卅二秒、淡水信義線三分鐘、松山新店線四分卅秒、中和新蘆線三分卅秒、文湖線為二分卅秒，並視人潮調整。北捷表示，捷運市政府與台北一○一／世貿站視情形，過站不停，建議民眾於國父紀念館、信義安和或象山站下車步行前往。
市府周邊 三階段交通管制
交通局長張哲揚表示，二十五日至二十八日，配合主舞台搭設，封閉市府路東側五線道、新仁愛路。跨年夜當晚，周邊道路實施三階段管制，晚間七點起，實施第一階段管制，松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、逸仙路與基隆路以東區域，車輛只出不進；晚間八點起，另納入逸仙路與仁愛路；第三階段，晚間十點起，市府周邊車輛禁止進出。
活動結束後，民眾可搭乘三線散場接駁車，分別開往北車、公館與木柵，可到仁愛路與延吉街口、基隆路與文昌街口、松德路與信義路口搭車。另外，晚間七點起，市府轉運站客運「只出不進」，建議民眾七點前抵達。
張哲揚指出，去年共疏散三○二萬人次，根據經驗，凌晨兩點十五分前，疏散約九十萬人次；今年視參與人次，最晚凌晨三點前疏散人潮。
貓纜延長營運至凌晨兩點
至於計程車的部分，台灣大車隊表示，會在市府管制外路口安排計程車，方便民眾搭乘。另外，貓纜配合延長營運至凌晨兩點。
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