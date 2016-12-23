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〈台北都會〉北大社區行政大樓 6大服務集合

2016-12-23

〔記者翁聿煌／新北報導〕三峽區北大社區綜合行政大樓將於下月底落成啟用，規劃進駐北大派出所，二樓為公共托老、托育中心，三樓及四樓為三峽北大圖書館，四樓另設有市民活動中心及戶政工作站，地下室則為停車場，大樓內提供民眾自出生到老年的服務需求，共六大服務據點，一次到位。

三峽北大社區綜合行政大樓興建經費二億一千四百廿五萬元，外觀有客家風，尤其是大樓外的紅磚牆，建築師特邀曾經得到國際技能砌磚職類冠軍的林錦成，率同他任教之彰師附工的學生砌製而成。

綜合行政大樓位於學成路龍學公園現址，興建地上四層、地下一層、總面積近兩千坪，一樓進駐北大派出所，二樓為照顧老幼的公共托老、托育中心，三樓整層及四樓局部為三峽北大圖書館，四樓另設有市民活動中心及戶政工作站，地下室則為停車空間。

新工處長詹榮鋒說，北大綜合行政大樓為綠建築，搭配清水紅磚，展現藝術氣息，大樓工程透過大面落地窗，收納龍學公園美景，並因應不同方向適度遮陽，兼顧採光與節能。

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  • 北大特區綜合行政大樓預期下個月啟用。（記者翁聿煌攝）

    北大特區綜合行政大樓預期下個月啟用。（記者翁聿煌攝）

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