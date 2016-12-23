〈台北都會〉汐止黃昏市場 可用電子支付
2016-12-23
〔記者何玉華／新北報導〕新北市市場處推動電子支付，讓民眾帶著手機就能上市場採買，昨天宣布汐止黃昏市場成為全台第一座可使用電子支付的傳統市場，不過，十一月在汐止金龍、泰山兩處公有零售市場試辦，使用率卻掛蛋，市議員也質疑，在使用小額支付的零售市場推動，店家還得吸收手續費，違背使用習慣，執行方向有問題。
市場處處長謝俊隆表示，現行應用電子支付的場域，以大型或連鎖系統商店為主，傳統市場仍以現金消費為主，為因應電子化時代來臨，提供消費者多元支付方式，市場處與電子支付業者「歐付寶」合作，協助各公有市場導入電子支付系統；目前已有三百八十三位攤商完成建置作業，汐止黃昏市場更成為第一個全面提供電子支付的傳統市場。
汐止黃昏市場自治會長蘇瑞德表示，常需要準備零錢找錢，碰到人多時，還有可能忘記收錢或是找錢；現在客人只要掃描攤商專屬的QRcode就可以付款，免去找零錢的麻煩，對攤商跟客人來說都很方便。
市議員許昭興、賴秋媚認為，在公有市場推動電子支付，應該提高攤商、民眾使用誘因，否則以曾經試辦的泰山公有市場為例，攤商得吸收手續費，怎麼會有參與意願，並且要求市場處不可以強迫攤商參加。
市議員李倩萍則認為，公有市場要增加競爭力，應該要從產品多樣化著手，有了多元的選擇，民眾購買意願加強後，推動電子支付更容易。
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