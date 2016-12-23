| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉汐止黃昏市場 可用電子支付

2016-12-23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市市場處推動電子支付，讓民眾帶著手機就能上市場採買，昨天宣布汐止黃昏市場成為全台第一座可使用電子支付的傳統市場，不過，十一月在汐止金龍、泰山兩處公有零售市場試辦，使用率卻掛蛋，市議員也質疑，在使用小額支付的零售市場推動，店家還得吸收手續費，違背使用習慣，執行方向有問題。

市場處處長謝俊隆表示，現行應用電子支付的場域，以大型或連鎖系統商店為主，傳統市場仍以現金消費為主，為因應電子化時代來臨，提供消費者多元支付方式，市場處與電子支付業者「歐付寶」合作，協助各公有市場導入電子支付系統；目前已有三百八十三位攤商完成建置作業，汐止黃昏市場更成為第一個全面提供電子支付的傳統市場。

汐止黃昏市場自治會長蘇瑞德表示，常需要準備零錢找錢，碰到人多時，還有可能忘記收錢或是找錢；現在客人只要掃描攤商專屬的QRcode就可以付款，免去找零錢的麻煩，對攤商跟客人來說都很方便。

市議員許昭興、賴秋媚認為，在公有市場推動電子支付，應該提高攤商、民眾使用誘因，否則以曾經試辦的泰山公有市場為例，攤商得吸收手續費，怎麼會有參與意願，並且要求市場處不可以強迫攤商參加。

市議員李倩萍則認為，公有市場要增加競爭力，應該要從產品多樣化著手，有了多元的選擇，民眾購買意願加強後，推動電子支付更容易。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
蔡政府北市首例公辦都更案 過關

中山女高南側都更案 逾3公頃台北市副市長林欽榮昨主持北市都市計畫委員會，通過中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地位於建國啤酒廠對街，面積達三．四七公頃，台鐵持有的歷史建…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈台北都會〉汐止黃昏市場 可用電子支付


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.