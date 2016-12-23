| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉疑聯結車肇禍 淡海輕軌鷹架掉落車道

2016-12-23

今年第三起意外 幸無人傷亡

〔記者李雅雯、何玉華／新北報導〕淡海輕軌工程昨晚六時許又發生鷹架掉落地面意外，據了解，疑似聯結車不慎撞到鷹架，導致另側鷹架倒塌在內側車道，維持單線通車，交通壅塞，幸無人員傷亡、車輛毀損。該事故也是淡海輕軌工程今年第三起工安意外，市議員要求工地安全「加強再加強」。

事發地點為淡金路往三芝區方向、靠近金龍橋頭位置，鷹架倒塌在內車道，範圍約為兩輛小客車長度、寬度佔去一個車道，警方緊急到場疏導交通，現場維持單線通車，由於適逢交通尖峰時間，車輛一度壅塞，現場狀況在晚間七點○五分排除，恢復雙線通車。

捷運局長趙紹廉表示，淡海輕軌在淡金路、忠愛街口的工程，因為一輛往台北方向的聯結車撞到輕軌帽樑三角拖架，導致施工架傾倒，影響另側淡金路往三芝方向車行，肇事車輛在事故發生後，僅暫停片刻，即駛離現場，捷運局將蒐集相關事證提供警方，追究相關肇事和賠償責任。

淡海輕軌工程在十月十二日發生兩柱一百八十公噸大樑、吊車掉落意外，釀成吊車司機受傷；同月廿八日再有大型吊具斷裂，橫倒路上；昨晚的「被動性」意外，則為今年第三起。

新北市議員蔡錦賢認為，開車經過工區的人都要嚇死了，過去沒有重大傷亡都是幸運，「老天給你機會改善」，安全問題千萬要加強再加強。市議員鄭宇恩表示，民眾對於淡海輕軌工程信任感愈來愈低，「拜託」工程單位一定要加強工地安全，絕對不要再有下一次意外。

廣告
  • 淡海輕軌工程鷹架掉落在淡金路內側車道。（淡水警分局提供）

    淡海輕軌工程鷹架掉落在淡金路內側車道。（淡水警分局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
蔡政府北市首例公辦都更案 過關

中山女高南側都更案 逾3公頃台北市副市長林欽榮昨主持北市都市計畫委員會，通過中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地位於建國啤酒廠對街，面積達三．四七公頃，台鐵持有的歷史建…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈台北都會〉疑聯結車肇禍 淡海輕軌鷹架掉落車道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.