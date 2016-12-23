〈台北都會〉疑聯結車肇禍 淡海輕軌鷹架掉落車道
2016-12-23
今年第三起意外 幸無人傷亡
〔記者李雅雯、何玉華／新北報導〕淡海輕軌工程昨晚六時許又發生鷹架掉落地面意外，據了解，疑似聯結車不慎撞到鷹架，導致另側鷹架倒塌在內側車道，維持單線通車，交通壅塞，幸無人員傷亡、車輛毀損。該事故也是淡海輕軌工程今年第三起工安意外，市議員要求工地安全「加強再加強」。
事發地點為淡金路往三芝區方向、靠近金龍橋頭位置，鷹架倒塌在內車道，範圍約為兩輛小客車長度、寬度佔去一個車道，警方緊急到場疏導交通，現場維持單線通車，由於適逢交通尖峰時間，車輛一度壅塞，現場狀況在晚間七點○五分排除，恢復雙線通車。
捷運局長趙紹廉表示，淡海輕軌在淡金路、忠愛街口的工程，因為一輛往台北方向的聯結車撞到輕軌帽樑三角拖架，導致施工架傾倒，影響另側淡金路往三芝方向車行，肇事車輛在事故發生後，僅暫停片刻，即駛離現場，捷運局將蒐集相關事證提供警方，追究相關肇事和賠償責任。
淡海輕軌工程在十月十二日發生兩柱一百八十公噸大樑、吊車掉落意外，釀成吊車司機受傷；同月廿八日再有大型吊具斷裂，橫倒路上；昨晚的「被動性」意外，則為今年第三起。
新北市議員蔡錦賢認為，開車經過工區的人都要嚇死了，過去沒有重大傷亡都是幸運，「老天給你機會改善」，安全問題千萬要加強再加強。市議員鄭宇恩表示，民眾對於淡海輕軌工程信任感愈來愈低，「拜託」工程單位一定要加強工地安全，絕對不要再有下一次意外。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 紓解台灣大道車流 捷運藍線交通部審查通過
- 竹市「雙鐵接軌」 火車站都有YouBike
- 《台南地院展古蹟構件》清代告示碑 明定禁宰牛龜鱉
- 竹北》怪怪的…婦幼館旁公園蓋「祭祀亭」
- 宜蘭30輛無障礙小黃 最快明年7月上路
台北都會‧本日最多瀏覽
蔡政府北市首例公辦都更案 過關
中山女高南側都更案 逾3公頃台北市副市長林欽榮昨主持北市都市計畫委員會，通過中山女高南側都市更新案，這也是蔡英文政府於北市第一起公辦都更案，基地位於建國啤酒廠對街，面積達三．四七公頃，台鐵持有的歷史建…
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 2016耶誕專輯13：最美的耶誕雪花
- 回應台聖斷交 美促避免破壞台海穩定的行動
- 2016耶誕專輯3-2：耶誕節最受歡迎的動物！大貓與蛇
- 〈台股青紅燈〉別把股東當冤大頭
- 朵朵小語 釋懷
- 明年iPhone軟板需求增 台郡吃香
- 大溪工安意外╱子弟兵父母雙亡 王子燦代求援
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
- 1勝花掉洋基7.41億 井川慶獨盟當無薪練習生
- 2016耶誕專輯11-4：掌握耶誕，你少了這一款？
- 小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名
- 12/23 各報重點新聞一覽
- 鏗鏘集》聖多美凸顯中國的脆弱
- 諸羅山盃少棒賽》偶像山田哲人 仙台菅原開轟致勝
- 避免腸胃負擔大 「過敏兒」不可補過頭
- 缺基層尉官 國防部擬延服役年限
- 林正義：中國若改變思維 有助兩岸穩定
- 小貨車「飛車過溝」掉進草叢 駕駛不見了
- 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
- 洪心腹再批郝 郝辦諷：刷存在感
- 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
- 宏遠EPS估1.2元 17年新高
- 2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花
- 渣打銀打造友善職場 獲金展獎
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 敢！影后全祼 只為考驗人性
- 新增房貸利率 結束連16降
- 鋒面快閃 全台耶誕可望晴朗穩定
- 后的男人 錦榮花邊新聞沒停過
- 川普新政府人事案 白宮發言人出爐
- 衝記憶體產能 海力士砸27億美元建廠
- 諸羅山盃少棒賽》棒球少女陳貞燕 二刀流闖江湖
- 中華電信基金會10年 紀錄片真誠感動
- 大綠小綠之爭 蔡：年輕綠委應多露臉
- 煞到黑美人 阿公還說被騙沒關係
- 澳網打假 總獎金飆到11.6億
- 英資料中心賣中資 引國安疑慮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉疑聯結車肇禍 淡海輕軌鷹架掉落車道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分