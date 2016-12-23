〈台北都會〉疑聯結車肇禍 淡海輕軌鷹架掉落車道

2016-12-23

今年第三起意外 幸無人傷亡

〔記者李雅雯、何玉華／新北報導〕淡海輕軌工程昨晚六時許又發生鷹架掉落地面意外，據了解，疑似聯結車不慎撞到鷹架，導致另側鷹架倒塌在內側車道，維持單線通車，交通壅塞，幸無人員傷亡、車輛毀損。該事故也是淡海輕軌工程今年第三起工安意外，市議員要求工地安全「加強再加強」。

事發地點為淡金路往三芝區方向、靠近金龍橋頭位置，鷹架倒塌在內車道，範圍約為兩輛小客車長度、寬度佔去一個車道，警方緊急到場疏導交通，現場維持單線通車，由於適逢交通尖峰時間，車輛一度壅塞，現場狀況在晚間七點○五分排除，恢復雙線通車。

捷運局長趙紹廉表示，淡海輕軌在淡金路、忠愛街口的工程，因為一輛往台北方向的聯結車撞到輕軌帽樑三角拖架，導致施工架傾倒，影響另側淡金路往三芝方向車行，肇事車輛在事故發生後，僅暫停片刻，即駛離現場，捷運局將蒐集相關事證提供警方，追究相關肇事和賠償責任。

淡海輕軌工程在十月十二日發生兩柱一百八十公噸大樑、吊車掉落意外，釀成吊車司機受傷；同月廿八日再有大型吊具斷裂，橫倒路上；昨晚的「被動性」意外，則為今年第三起。

新北市議員蔡錦賢認為，開車經過工區的人都要嚇死了，過去沒有重大傷亡都是幸運，「老天給你機會改善」，安全問題千萬要加強再加強。市議員鄭宇恩表示，民眾對於淡海輕軌工程信任感愈來愈低，「拜託」工程單位一定要加強工地安全，絕對不要再有下一次意外。