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〈台北都會〉新北明年總預算仍難產 議會再延會4天

2016-12-23

逾半單位預算未完成審查

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一○六年度總預算，經市議會延會十天審查，仍然「難產」，市議會決定閉會時程再延到廿六日，會期一延再延，議會效能備受質疑，恐有浪費公帑之嫌。

市議會第四次定期大會從十月四日開始，十一月初市政總質詢後，十一月十八日後，開始審查總預算案，原定十二月十二日閉會，審查牛步化，已延期至廿二日，昨天延長開會時間一小時，到晚上六點半，仍有逾半單位預算未完成審查，包括地政局基金盈餘繳庫八十一億餘元、人事處公務人員退休給付、公務人員子女教育補助、捷運局預算也因三鶯線發包爭議而擱置；大會最後一刻，議長徵詢大會意見延會，雖有議員蘇有仁、李坤城等人反對，最後仍通過延會四天。

議程安排上半天考察，每天下午兩點開會，實際上常拖到三點才開始，五點半結束，中間還有半小時吃點心，每天實際開會二至三小時，預算審查期間也不例外，且民進黨團針對歲入、歲出提出刪除動議要求高達數百件，議事人員宣讀都費時，過程或有各黨團幹部喊「撤單」，若爭執不下則被延後，昨天林銘仁議員要求刪除環保局委辦費用，國民黨團書記長周勝考喊「撤單」，便引起林銘仁不悅，直言「周勝考都要求民進黨團撤單，民進黨團什麼時候接受周勝考指揮？本人不接受他的指揮」。

議長：希望在年底前完成

議長蔣根煌解釋，昨天早上與民進黨團協商延會一天，但市府擔心一天審不完，不斷溝通希望加開，才會變成加開四天臨時會，希望在年底前完成總預算案審查；民進黨團總召張瑞山則表示，是否在年底前完成審查，「沒有預設立場」，順其自然。

市民陳先生得知議會審查情形相當不滿，質疑議會效能，「錢會不會領得太輕鬆」；私底下也有官員感慨，一年綁在議會兩百多天，討論的內容沒有重點，的確有浪費時間的感覺。

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  • 市議員林銘仁動議刪除環保局委辦經費時，不滿國民黨團書記長周勝考（左下）喊撤單，直言「我不接受他的指揮」。（記者何玉華攝）

    市議員林銘仁動議刪除環保局委辦經費時，不滿國民黨團書記長周勝考（左下）喊撤單，直言「我不接受他的指揮」。（記者何玉華攝）

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