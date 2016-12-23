〈北部〉蘇澳港營運處公務員喝花酒 辯一時不察

2016-12-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕基隆港務分公司蘇澳港營運處資深公務員，涉嫌洩漏標案底價，更要求包商招待到有女陪侍酒店，檢方約談官員、廠商共13人到案說明，其中蘇澳港營運處王姓承辦人、王姓包商昨凌晨被聲押獲准，王姓承辦人否認洩漏底標，供稱一時不察喝了花酒。

1承辦人、1包商收押

蘇澳港營運處4名員工涉違反貪污治罪條例，包括3名公務員、1名勞工，工作資歷超過20年的50多歲王姓承辦人，疑似長期洩漏標案底價與採購資訊給包商，藉此收取回扣，放任包商偷工減料，檢方經過1年調查後收網，宜蘭地檢署傳喚營運處4名工作人員、4名包商，高雄檢方同步傳喚5名包商到案，不排除案情有向上發展的可能。

宜蘭地檢署訊後，王姓承辦人、王姓包商被聲押，法官裁定羈押，方姓、游姓公務員、李姓與林姓包商，分別以3萬到10萬元不等金額交保，另外2位陳姓、李姓證人請回。

檢方指出，王姓承辦人對案情未如實交代，否認洩漏底標、包庇工程，但坦承有喝花酒，檢察官質問他，難道不知公務員的廉政倫理？王則說，因一時不察而釀禍。