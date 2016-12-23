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〈北部〉菸蒂驗出DNA 豬舍賊還是抓不到

2016-12-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一處私人閒置豬舍，遭人入侵並遺失多組種花鐵架及花瓶，警方將現場遺留一罐寶特瓶水及菸蒂送驗分析，結果顯示，菸蒂上DNA為新竹縣44歲黃姓男子；警方依竊盜罪嫌將黃男送辦。但檢方認為，豬舍已閒置且鐵門開啟，任何人都可能進入，雖菸蒂為黃男所留，但無法證明種花鐵架及花瓶是黃男所竊，裁定不起訴。

竹南警方調查，黃男102年8月間，進入楊姓被害人位於竹南鎮公義里一處閒置豬舍，涉嫌偷走大型花瓶2個及多組種花鐵架。

警方前往採證，在現場圍牆內發現多根菸蒂及一罐寶特瓶水，研判為竊嫌所留，遂送刑事局化驗並分析比對。

比對結果日前出爐，菸蒂上沾黏唾液的DNA，顯示為黃男，警方通知黃男到案說明，依竊盜罪嫌將他送辦。

無法證明偷竊 不起訴

不過，黃男於警詢及檢察官偵訊時都辯稱，他曾進入豬舍，但「只是去看看」，否認行竊。

檢方調查，遭竊的豬舍已閒置許久，且平日無人居住，豬舍鐵門也是開啟狀態，任何人均可能進入。

檢方認為，警方現場採集到跡證，僅能證明黃男在裡頭抽菸丟棄遺留，寶特瓶水也非黃男所留，難以排除有其他人涉案可能，加上無積極證據認定黃男行竊，裁定不起訴處分。

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  • 遭竊豬舍遺留菸蒂，驗出黃男的DNA，但檢方認無法證明黃男行竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

    遭竊豬舍遺留菸蒂，驗出黃男的DNA，但檢方認無法證明黃男行竊，裁定不起訴。（記者彭健禮翻攝）

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