〈北部〉太魯閣8步道 明年6民團認養

2016-12-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園明年起共有八條境內步道，將由六個民間團體認養，認養單位需定期派員進行步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作，新加入太魯閣認養行列的台北市出去玩戶外生活分享協會，已有五年雪霸國家公園步道認養經驗，未來將推親子登山計畫，一起前進南湖大山守護山林。

太魯閣國家公園步道認養活動，今年共有六個認養機構，其中花蓮第二信用合作社、中華民國山難救助協會、中華民國山岳協會、救國團天祥青年活動中心及台電花蓮區營業處等，均是歷年續約認養單位；台北市出去玩戶外生活分享協會則是新加入的成員，負責南湖大山維護工作。

太管處處長楊模麟說，太管處推動民間參與步道認養已行之多年，盼能透過認養機制，邀請團體舉辦步道健行活動，不僅能夠親近大自然，也可同時進行步道維護，並藉由民間參與，減少政府人力與經費支出。

他強調，前期認養期限僅到今年十月，成效相當好，明年元月起將展開為期二年新的認養機制，認養步道涵蓋低海拔至高海拔，共有長春祠步道、北二段步道、奇萊山及羊頭山步道、綠水步道和白楊步道、大禮步道及南湖大山。

現職中研院動物室經理的吳雲天，同時也是台北市出去玩戶外生活分享協會理事長，昨日在認養簽約儀式中強調，將移植五年來在雪霸國家公園步道的認養經驗，邀請會員進行高山、溪谷及沿線山屋維護工作，並帶入「山野教育」，選定適合親子淨山範圍，提供小朋友一個能夠親近大自然的機會。