〈北部〉疑涉喬地 縣府秘書長限制住居出境
以被告通知說明 錄音帶確為本人聲音
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議員劉曉玫上月在議會質詢花蓮理想大地土地買賣糾紛案，播放錄音檔案爆料縣府秘書長顏新章疑似涉入土地案，花蓮高分檢也將原本不起訴的案件發回續查，花蓮地檢署檢察官昨以被告身分通知顏新章說明，在確認錄音帶是本人的聲音及相關內容後，訊後無保請回，但限制住居、出境。
無保請回 顏新章稱只是確認證據
顏新章接獲記者查證電話強調說：「只是調查上次的案子確認證據，沒事、沒事！」花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，因為案子從高檢署發回續查，同時地檢署也接獲新事證的錄音內容，因此昨天下午請當事人確認錄音相關內容，訊後檢察官無保請回，但限制住居、出境，等待日後進一步的調查。
劉曉玫爆料顏新章二年前擔任消防局長時，疑似介入理想大地喬土地案，上月二十四日公布顏與理想大地少東梁哲凡談話錄音，遭顏否認「那是變造錄音」，劉再進一步公布更多的內容，遭顏委託律師控告加重誹謗等罪。
劉曉玫說，她所取得的錄音內容共有四十分鐘，從錄音檔中可聽到顏新章的聲音向梁提及「有什麼好康？」還痛斥「開出來的價非常沒有善意」。
劉曉玫說，顏新章過去一直對外說他從無介入理想土地開發，但從這些錄音內容清楚顯示顏要求梁「多少錢要賣？」還斥責對方拿出來賣的土地「是最差的土地」，顏在錄音內強調：「好嘛，公關給我，以後任何事情一定要經過我，我以前有沒有跟你講過這樣？有沒有，有沒有？」這些內容都讓人懷疑縣府一級主管藉勢介入土地交易，她更質疑消防局長任內幫縣長處理完土地後升官秘書長。
花蓮理想大地土地買賣糾紛案，去年五月因負責人梁清政控告縣長傅崐萁強勢介入，迫使梁以低於市價出售壽豐鄉近二十萬坪土地，給現任國民黨立委徐榛蔚過去成立的榮亮公司，再由榮亮轉手賣出。
花蓮地檢署今年九月偵查終結，傅崐萁、顏新章部分查無積極證據不起訴，但榮亮公司遭以涉嫌逃漏稅，違反稅捐稽徵法對現任鮑姓負責人提起公訴，不起訴部份經過梁等上訴聲請再議，花蓮高檢署十月底發回花蓮地檢署重啟調查。
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