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〈北部〉寒士往生 團圓飯前夕空留遺憾

2016-12-23

飯店捐助尾牙 先邀20人聚餐

〔記者王峻祺／花蓮報導〕創世基金會花蓮分會昨天中午邀請廿名弱勢朋友提前圍爐用餐，不料其中一名高齡八十七歲的趙姓寒士，卻在凌晨驟逝，社工一早接獲通知深感錯愕，不捨今年「團圓飯」多了分遺憾，強調將會協助家屬辦理後事，有尊嚴地送老爺爺人生最後一程。

連續舉辦廿七屆寒士吃飽卅尾牙活動的創世基金會，預計將在明年一月廿二日於全台十六地同步「辦桌」，花蓮場則席開六十桌，邀請數百名寒士、家屬一同前往中華國小用餐。

今年寒士尾牙認桌活動卻因景氣低迷，截至昨日為止距離募款目標金額僅不到二成，花蓮知名飯店得知後，由副總經理徐茂斌代表捐出十萬元，並提前邀請廿名弱勢朋友享受一頓團圓飯，但原本應邀出席的趙姓寒士一家四口，卻因八十七歲趙爺爺突然離世，留下四個空位。

創世基金會花蓮分會督導薛淑瑛說，本來團圓飯應有趙姓個案一家四口會來參加，但卻因趙爺爺凌晨突然發病不幸往生，導致無法前來，另還有個案因病就醫，讓今年尾牙宴多了幾分遺憾。

社工晚間還連絡 一早接噩耗

「人生無常，愛要即時！」她強調，社工在事發前一晚還與趙爺爺通過電話，轉述能與家人共吃團圓飯相當開心，不料一早卻接到家屬噩耗，讓分會氣氛十分低迷，除深感遺憾及不捨外，也將請社工加強寒冬關懷，並盼寒士及家屬務必好好保重自身健康。

薛淑瑛說，低溫特報也連帶影響景氣，因花蓮寒士人數不斷增加，期望大眾能在歲末寒冬時節帶給弱勢朋友一絲溫暖，讓這群社會邊緣人能有一頓溫飽的尾牙宴，及一個充滿愛心的應急紅包。

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  • 創世基金會花蓮分會昨天中午邀請20名弱勢朋友提前圍爐用餐，知名飯店副總經理徐茂斌（左二）還代表飯店捐出10萬元，資助明年元月的寒士尾牙宴。（記者王峻祺攝）

    創世基金會花蓮分會昨天中午邀請20名弱勢朋友提前圍爐用餐，知名飯店副總經理徐茂斌（左二）還代表飯店捐出10萬元，資助明年元月的寒士尾牙宴。（記者王峻祺攝）

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