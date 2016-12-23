〈北部〉玉里實施DRTS 公車票價搭小黃
明年1月3日起 前3月試營運免費
〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭計程車卻只收公車票價！立委蕭美琴爭取公路總局在花蓮規劃「需求反應式公共運輸」（DRTS），獲公路總局補助，將在玉里鎮、萬榮鄉、瑞穗鄉推動。其中玉里鎮已由民間計程車業者承接，明年一月三日起試營運，不僅票價便宜，且前三個月試營運期搭車全部免費；至於萬榮鄉、瑞穗鄉目前無業者承接，縣府強調「還在努力中」，希望盡早開辦。
需求反應式公共運輸 公路總局補助
交通部公路總局一百零六年補助花蓮、台東共十個縣市試辦DRTS，花蓮縣選在玉里鎮、萬榮鄉及瑞穗鄉辦理，由公路局補助九成經費、縣府自籌一成，以玉里鎮來說，年經費一百五十多萬元。
3條路線 也有電話預約的彈性班次
公路局委託「東部區域運輸中心」訪談玉里鎮地方民眾後，共計規劃樂合、安通、源城三個往返玉里火車站的固定路線。各路線每天十個班次，四班車為固定班次，六班次車採取電話預約且路線彈性制，固定班次每次搭乘全票廿五元、敬老愛心及學生票十五元；採電話預約制的彈性班次，如行駛到規劃路線以外的區域，則跳錶收費，起跳價一百元。
以樂合線為例，由玉里車站往樂合方向，有上午九點半、下午三點半二班，返程則有上午十點十五分、下午四點十五分，沿途各站有玉里鎮公所、慈濟醫院、地政事務所、玉溪農會、玉里榮民醫院、玉里國中、玉里圓環、大洋汽車商行、戶政所、龍鳳甲中心、新民十二號雜貨店、新民五十之一號雜貨店；各班次詳細時間及停靠站，及彈性路線電話預約，可洽詢4128666。
立委蕭美琴說，她上任後多次質詢交通部要求推動DRTS，原因是既有公車路線的大巴士到偏遠路線經常「空車」，搭乘人數少又耗油，班次及路線都無法提升，導致公共運輸網涵蓋率偏低，業者、政府及旅客三輸；而DRTS營運模式有如「魚骨頭」，以計程車取代客運公司的大巴士，深入部落接送民眾到火車站等運輸節點，再搭火車到市區的大醫院，相較傳統運輸低耗能，很高興新政府全力協助推動，明年終於要實施。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 紓解台灣大道車流 捷運藍線交通部審查通過
- 竹市「雙鐵接軌」 火車站都有YouBike
- 《台南地院展古蹟構件》清代告示碑 明定禁宰牛龜鱉
- 竹北》怪怪的…婦幼館旁公園蓋「祭祀亭」
- 宜蘭30輛無障礙小黃 最快明年7月上路
位在竹北市的婦幼館旁公園用地，新竹縣環保局規劃改造成「中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區」，最近卻興建完成一座「祭祀亭」，到婦幼館的鄉親不…
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 2016耶誕專輯13：最美的耶誕雪花
- 回應台聖斷交 美促避免破壞台海穩定的行動
- 2016耶誕專輯3-2：耶誕節最受歡迎的動物！大貓與蛇
- 〈台股青紅燈〉別把股東當冤大頭
- 朵朵小語 釋懷
- 明年iPhone軟板需求增 台郡吃香
- 大溪工安意外╱子弟兵父母雙亡 王子燦代求援
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
- 1勝花掉洋基7.41億 井川慶獨盟當無薪練習生
- 2016耶誕專輯11-4：掌握耶誕，你少了這一款？
- 小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名
- 12/23 各報重點新聞一覽
- 鏗鏘集》聖多美凸顯中國的脆弱
- 諸羅山盃少棒賽》偶像山田哲人 仙台菅原開轟致勝
- 避免腸胃負擔大 「過敏兒」不可補過頭
- 缺基層尉官 國防部擬延服役年限
- 林正義：中國若改變思維 有助兩岸穩定
- 小貨車「飛車過溝」掉進草叢 駕駛不見了
- 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
- 洪心腹再批郝 郝辦諷：刷存在感
- 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
- 宏遠EPS估1.2元 17年新高
- 2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花
- 渣打銀打造友善職場 獲金展獎
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 敢！影后全祼 只為考驗人性
- 新增房貸利率 結束連16降
- 鋒面快閃 全台耶誕可望晴朗穩定
- 后的男人 錦榮花邊新聞沒停過
- 川普新政府人事案 白宮發言人出爐
- 衝記憶體產能 海力士砸27億美元建廠
- 諸羅山盃少棒賽》棒球少女陳貞燕 二刀流闖江湖
- 中華電信基金會10年 紀錄片真誠感動
- 大綠小綠之爭 蔡：年輕綠委應多露臉
- 煞到黑美人 阿公還說被騙沒關係
- 澳網打假 總獎金飆到11.6億
- 英資料中心賣中資 引國安疑慮
標題：〈北部〉玉里實施DRTS 公車票價搭小黃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email