〈北部〉上任兩周年 宜市長醫院當志工

2016-12-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市長江聰淵上任將屆滿兩年，他昨天帶領市公所一級主管到陽大附醫擔任志工，協助引導就醫病患，並發放七百份口罩，對於兩年來政績打多少分？他笑說，留給市民評分。

江聰淵暢談政績

江聰淵說，兩年來宜蘭市公所在財政評比拿下全縣第一名，市內六個社區得到全國特優第一名，三座市民農園和四座長青食堂也有好表現，他創辦的丟丟銅蘭城國際音樂節，讓宜蘭市站上國際舞台，同時建制市區指標幾米公車，逐步擴充宜蘭市軟硬體設施。

江聰淵指出，宜蘭市在新年度的治水，一億元經費已到位，總工程近一億元的陽大附醫蘭陽新院區李科永圖書館開始設計，假日市集、騎樓整平和其他重大政策很快就要落實，至於全縣性重大議題，像是鐵路高架、陽大附醫升格醫學中心等，市公所都做好掌握與連結，並列為未來施政焦點。

江聰淵說，他會繼續秉持志工奉獻精神投入市政，成就更多百年建設，過去兩年施政成績還有加強突破的空間，希望團隊可以做到盡善盡美，獲得市民更多的信任。