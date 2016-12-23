〈北部〉回收選舉旗幟 羅商縫書包送肯亞
2016-12-23
〔記者江志雄／羅東報導〕「送愛心到肯亞！」國立羅東高商去年製作布質衛生棉，捐給非洲肯亞婦女，最近又響應「一旗助學」，利用總統大選回收的選舉旗幟，縫製成七十個束口袋，送給肯亞學生當書包使用，把愛傳到地球的另一端。
羅商學生投入志願服務，除了在校當志工，也利用長假深入偏鄉小學辦理營隊，有些學生想擔任國際志工，但寒暑假期間必須打工，或因升學壓力，苦無出國服務機會，透過送愛心到肯亞，參與了國際志工事務。
羅商經由非營利組織「愛．女孩」團隊得知肯亞民生物質匱乏，當地婦女沒有衛生棉可用，生理期來時無法出門求學工作，因而用布料製作兩百份衛生用品送肯亞，獲得不小回響。
「大家一起努力！」學生志工本週啟動新一波的「一旗助學」，由環保團體提供七十面本屆總統大選選舉旗幟當材料，六十名學生齊聚一堂，先裁剪旗幟，再用縫紉機製成束口袋，大多數學生首度操作縫紉機，製作雖不熟練，仍克服困難完成，做好的束口袋將委託「愛．女孩」送肯亞。
羅商學務主任許絹屏表示，不少肯亞學生沒書包，用購物袋、塑膠袋裝書上學，選舉旗幟做成的束口袋，當成簡易型書包，質材不差，造型美觀，對肯亞孩子而言，無疑是實用又珍貴的禮物。
羅商說，總統大選後留下的選舉旗幟，不是拿到農田驅鳥，就是運到焚化廠銷毀，製成束口袋讓資源回收再利用，是件很有意義的事。
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