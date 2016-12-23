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〈北部〉3.6億到位 員山山腳觀光道路發包

2016-12-23

下月動工 趕後年中完工

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕地方鄉親盼望數十年後，員山鄉宜五線山腳觀光道路尚德段新建工程，昨天終於完成發包，下個月動工，預計一○七年七月完工，縣長林聰賢說，為健全員山鄉觀光休閒機能，將繼續檢討周邊交通設施是否完善，會持續跟中央對話。

宜五線位於宜蘭縣員山鄉尚德村，縣府希望改善當地交通，促進觀光產業發展，爭取「一○四到一○七生活圈道路系統四年建設計畫」，北起鄉道宜一八線，南到省道台七線，縣府與公路總局共同籌措財源，總經費三億六千萬元。

縣府表示，工程中的尚德段新設道路全長九百一十四公尺，包含橋樑三座、總長一百三十四．六公尺，路堤段長度七百七十九．八公尺，另大湖段道路整建全長一千三百七十三公尺，考量地方型道路機車出入量大，規劃出機車道，維護機車族行車安全，自行車道也將串連尚德河濱公園，保留現有的石造古堤。

林聰賢說，員山鄉山腳觀光道路預定地，因有農地重劃及兩條河川流經，數十年來，地方人士不斷反映，盼規劃完善交通網絡，現在時機成熟，順利完成發包，因應員山鄉發展觀光休閒，連結童玩公園、休閒農場，請員山鄉公所通盤檢討周邊交通，如果另有需求，會向中央爭取經費持續改善。

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  • 地方爭取數十年，員山山腳觀光道路新建工程昨天終於發包，下月動工。（記者簡惠茹攝）

    地方爭取數十年，員山山腳觀光道路新建工程昨天終於發包，下月動工。（記者簡惠茹攝）

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