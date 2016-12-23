〈北部〉低地板公車 宜蘭明年至少添購10輛

2016-12-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府除了補助業者購置無障礙計程車，也希望增加十至二十輛低地板公車，這項計畫將送到交通部審核；社會處表示，結合復康巴士、無障礙計程車、低地板公車，營造身障友善空間。

宜蘭縣現有七輛低地板公車，均為市區公車，縣府打算增加十至二十輛，推廣到省道路線，建設處指出，全案仍在設計階段，明年七月前送往交通部審查，如果一切順利的話，新車明年底即可上路。

社會處老人及身障福利科長黃志豊說，對多數身障者而言，無障礙計程車及復康巴士固然有一定需求，增加公共運輸身障設備與措施同樣重要，復康巴士、無障礙計程車主要服務搭輪椅身障人士，服務對象相對較少，若能提升公共運輸的身障服務與措施，受惠的身障人士增加，到時候就不用搶著預約復康巴士，可紓解供不應求的問題。