| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉低地板公車 宜蘭明年至少添購10輛

2016-12-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府除了補助業者購置無障礙計程車，也希望增加十至二十輛低地板公車，這項計畫將送到交通部審核；社會處表示，結合復康巴士、無障礙計程車、低地板公車，營造身障友善空間。

宜蘭縣現有七輛低地板公車，均為市區公車，縣府打算增加十至二十輛，推廣到省道路線，建設處指出，全案仍在設計階段，明年七月前送往交通部審查，如果一切順利的話，新車明年底即可上路。

社會處老人及身障福利科長黃志豊說，對多數身障者而言，無障礙計程車及復康巴士固然有一定需求，增加公共運輸身障設備與措施同樣重要，復康巴士、無障礙計程車主要服務搭輪椅身障人士，服務對象相對較少，若能提升公共運輸的身障服務與措施，受惠的身障人士增加，到時候就不用搶著預約復康巴士，可紓解供不應求的問題。

廣告
  • 縣府計畫明年增加10至20輛低地板公車，營造身障友善空間。（縣府提供）

    縣府計畫明年增加10至20輛低地板公車，營造身障友善空間。（縣府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北》怪怪的…婦幼館旁公園蓋「祭祀亭」

位在竹北市的婦幼館旁公園用地，新竹縣環保局規劃改造成「中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區」，最近卻興建完成一座「祭祀亭」，到婦幼館的鄉親不…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈北部〉低地板公車 宜蘭明年至少添購10輛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.