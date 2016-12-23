〈北部〉宜蘭30輛無障礙小黃 最快明年7月上路

2016-12-23

身障友憂收費不親民

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向交通部爭取一千兩百萬元經費，將補助計程車車隊購置卅輛無障礙計程車，每輛卅一萬元，預計明年七月營運上路，以補足復康巴士不足；身障團體認為，如果計程車收費太高，又沒有優惠，恐影響搭乘意願。

宜蘭縣有三萬一千餘名身障人口，占全縣總人口數六．七％，縣府現有廿六輛復康巴士，供身障人士申請使用，但巴士機動性較差，營業時間上午八點至晚上十點，無法提供廿四小時服務，上下班尖峰時段則是供不應求，縣府決定增加卅輛無障礙計程車，提供身障人士更多交通選擇。

縣府建設處表示，按照現行規定，無障礙計程車每三趟必須載一趟身障人士，滿足身障人士乘車需求，對計程車業者而言，有好的服務品質便有穩定客源，進而增加營收。

建設處說，卅輛無障礙計程車購置，正在評選階段，核定後，計程車業者有半年準備期，最快明年七月，宜蘭縣就有在地的無障礙計程車，至於身障者搭乘能否享有優惠，仍由社會處研議。

宜蘭縣脊隨捐傷者協會理事長游傑志指出，樂見縣內推行無障礙計程車，照顧身障者行的權益，但多數身障人士沒有穩定工作，經濟拮据，如果車資不夠親民，也沒有優惠，身障者搭乘意願可能不高，建請縣府聽取身障團體意見，制定完善配套方案，不要讓美意打折扣。

縣府：優惠配套研議中

社會處回應，會參酌各縣市做法，蒐集各界建言，邀請各主管機關討論研議。