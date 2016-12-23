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〈北部〉大馬旅客搭郵輪 成第668888幸運兒

2016-12-23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港昨天上演耶誕大驚奇！來自馬來西亞的李觀來三代七人出遊，在基隆港搭乘麗星郵輪寶瓶星號五天四夜行程，返回基隆港成為第六六八八八八位幸運旅客，與李觀來同行的孫子與妻子三人，共獲贈價值逾十五萬元的郵輪船票、購物金與紀念品。

近年來，靠泊基隆港的郵輪客運量持續成長，基隆港務分公司選在昨天舉辦 「聖誕驚奇－基隆港年度國際旅客突破六六八八八八人次」感恩活動；大批媒體記者守候在出關口，等候幸運旅客誕生。

李觀來一家七口，一週前搭乘飛機來台，在台北遊玩兩天後、在基隆港搭郵輪進行五天四夜的那霸、石垣島之旅；返台的李觀來才剛走出門，就被套上花環大聲祝賀耶誕快樂。

台灣港務公司董事長吳盟分、基隆港務分公司港務長高傳凱及麗星郵輪業務部副總裁劉曉寧分別致贈好禮，包含麗星郵輪贊助的三天二夜石垣島假期、麗星郵輪假期優惠券、五萬元購物金與紀念品。

吳盟分表示，據國際郵輪協會公布數據，二○一五年台灣出境旅遊人數達二二‧九萬，超越新加坡成為亞洲僅次於中國的客源市場，預計明年郵輪熱潮將持續成長，基隆港郵輪旅客可達八十五萬人次。

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  • 基隆港昨天舉辦 「聖誕驚奇－基隆港年度國際旅客突破668888人次」感恩活動；台灣港務公司董事長吳盟分（右一）致贈李觀來（左二）3萬元購物金、李觀來妻子與孫子則各獲1萬元購物金。 （記者俞肇福攝）

    基隆港昨天舉辦 「聖誕驚奇－基隆港年度國際旅客突破668888人次」感恩活動；台灣港務公司董事長吳盟分（右一）致贈李觀來（左二）3萬元購物金、李觀來妻子與孫子則各獲1萬元購物金。 （記者俞肇福攝）

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