〈北部〉濱海區設民宿 最快明年中開放申請

2016-12-23

送交通部觀光局審議

〔記者俞肇福／基隆報導〕平安夜前夕，基隆市長林右昌報佳音，基隆市府已經完成「濱海風景特定區規畫案」期末報告，送交通部觀光局審議，如獲通過，被納入特定風景區的地方就可開設民宿，若一切順利，最快明年中就以可開放申請。

基隆市濱海地區許多地方有無敵海景，深具民宿發展潛力，但受限都市計畫區範圍且非風景特定區，申設民宿重重關卡，讓有心發展觀光的業者頗為困擾。

七堵區迄今僅一家

基隆市迄今只有七堵區「盛德農場」一家，是依照「民宿管理辦法」中休閒農業特定區申請營業的合法民宿，為推動觀光，市議會及各界也一直有建議應學新北市的水金九及金山、萬里模式，發展民宿。

基市旅遊聯盟促進會會員大會前晚召開，市長林右昌在會中報佳音，市府的「濱海風景特定區」規劃案期末報告完成，將送交通部觀光局審議，明年委員會實地履勘，到明年中若通過，被納入風景特定區的地方就可提出申請，開設民宿；基隆市交旅處長李綱說，基隆許多地方有無敵海景，具備發展觀光的優勢及條件。

規劃廊帶景色優美

目前市府規劃「濱海風景特定區」廊帶，從忠一路海洋廣場沿中正路、正濱漁港、和平島、北寧路、碧砂漁港、八斗子、潮境公園及海科館等景色優美海岸線都在廊帶上；基隆市旅遊聯盟促進會理事長翁進全表示，如果可以突破法令限制設置特定區，可以發展特色民宿是很好的事，對基隆整體的旅遊發展會有相當助益。