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〈北部〉山坡地將解編 中正區平地增居冠

2016-12-23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市九成四是山坡地，但市區很多平地也劃為山坡地，都市發展長期受限，市府加速進行山坡地解編，預計有二○五公頃山坡地變為平地，占現有平地近三成，目前正在各區公所公開展覽，重新檢討山坡地範圍後報農委會複審，明年底可完成解編。

公開展覽到元月三日

基隆市山坡地解編以仁愛、信義區田寮河兩側及基隆港兩側為主要區域，解編後中正區增加一一五公頃平地，居各區之冠，有利於港邊開發與環境改善。

有助港邊開發與環境改善

基隆山坡地占九十四．二％，但市區田寮河兩側、港區周邊等地區，實際上並非水保法所定義的「標高一百公尺以上」、「平均坡度百分之五以上」，卻長期被劃入山坡地。

山坡地開發時，不管是房屋改建、土地開發，都須提出水土保持計畫，施做水保設施，高度也有限制，審查程序至少半年，增加成本，以致開發受到限制，地方長期爭取解編。

山坡地解編區域目前正在七區區公所公開展覽，劃出山坡地面積約二○五．九七公頃，占現有平地的二十七．四％，明年一月三日公展完畢，就著手檢討變更山坡地範圍，並送農委會複審，預定一○六年底就可完成解編。

其中，中正區近一一五公頃獲解編面積最多，包括整個正濱漁港、和平島靠基隆港側都不再受限山坡地管制；安樂、信義區原本全區都劃入山坡地，這次信義區解編二十多公頃，安樂區內寮段附近、安樂國小、安樂市場一帶都解套，解編面積最少的為七堵及暖暖區。

林右昌說，市區山坡地受限，數十年來箝制城市發展，這次山坡地管制解編後，約可增加近三成的平地面積，解決基隆長期以來的山坡地開發受限問題。

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  • 中正區基隆港周邊山坡地解編面積最廣。（記者盧賢秀攝）

    中正區基隆港周邊山坡地解編面積最廣。（記者盧賢秀攝）

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