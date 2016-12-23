〈北部〉樂齡學習績優 表揚志工、講師

2016-12-23

〔記者蔡政珉／西湖報導〕縣府昨天在西湖國小舉辦「樂齡苗栗，幸福洋溢」頒獎典禮，感謝各鄉鎮市樂齡中心志工和講師的付出，吸引更多長者到社區樂齡中心參與活動，實踐活躍老化、健康老化以及在地老化的目標。

目前全縣在十八鄉鎮市各設立一處樂齡學習中心，開設超過一千門課程，內容包羅萬象，包括陶藝創作、太極扇、導覽志工、養生保健、桌遊、繪畫等，提供長輩快樂學習、「活到老、學到老」的機會。

今年共有九個鄉鎮樂齡學習中心、十七位模範生、三十五位模範拍檔、十四位績優講師、十三位優良志工獲獎，縣長徐耀昌期盼透過大家的努力，繼續讓苗栗縣成長，成為適合長輩生活的好地方。

徐耀昌更穿起耶誕老公公服裝，準備糖果餅乾發送給大家，提前歡慶耶誕佳節。

另外，縣府也規劃於明年再成立五所幸福學院，讓長輩可以在幸福學院和孫子共學，充實退休後的生活。