〈北部〉國中小行動學習 苗縣獲5獎
2016-12-23
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕教育部一○五年國中小行動學習推動計畫成績揭曉，苑裡鎮中山國小、大湖鄉武榮國小榮獲「教育部一○五年行動學習優良學校」；後龍國小教師曹珈菱及薛尹彰、三義鄉建中國小教師林喬苑則獲得「行動學習傑出教師」獎項肯定。
其中，苑裡鎮中山國小是首度參與教育部行動學習計畫學校，校方推動「閱讀好行O-Pass」，利用科技化的行動載具，推廣數位閱讀課程，且中山國小位於苗栗榖倉苑裡鎮，不少學生家中都有種稻經驗，校方結合地方特色推食農教育，讓偏鄉的學生得到完善教育，獲得殊榮。
武榮國小也同樣運用數位科技，並以草莓為主題課程推出「踏學尋莓，守護ｉ家園」，校方用心讓人眼睛一亮。
曹珈菱及薛尹彰則在國語、社會與自然科的課程，引導學生思考校園環境議題，並利用行動載具及相關APP進行教學。
林喬苑則以三義鄉入選為國際慢城為教學特色，在社會課程中引導學生發展對社區探索，體驗到家鄉慢活的特色，呈現出與以往教學方式的不同。
縣府教育處則指出，獲獎學校和教師透過在地化和科技化，讓學生在多元的學習環境中發掘學習的樂趣與本質，並利用科技化產品，讓偏鄉學生也能接觸到第一手的教學資訊。
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