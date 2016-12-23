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〈北部〉苑裡流動廁所出借 挨批一國兩制

2016-12-23

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕苑裡鎮公所向環保署爭取經費設置流動廁所，本月已經到位，不過原訂明年一月一日才開放出借，但是有民眾向鎮代劉國成反映，日期還沒到居然有人可以借到，但是其他人見狀申請卻被打回票，質疑簡直就是「一國兩制」。

有人提前借到 有人申請遭拒

苑裡鎮公所則表示，目前到明年一月一日是「試營運」階段，只要有鎮民想借，原則上都歡迎，不會出現有人借得到、有人借不到狀況。

劉國成指出，有喪家見到其他喪家已經向公所借到流動廁所，打電話到公所詢問卻被回絕，令人不解，到底流動廁所何時能借，公所的作為簡直是「一國兩制」。

鎮代會主席洪晃琦、鎮代孟文源與劉國成強調，公所事先並未將流動廁所使用辦法行文代表會，導致鎮公所成功爭取到流動廁所後，不少民眾向鎮代詢問，身為鎮代也不清楚出借的程序要點，希望公所能改善。

另外，苑裡鎮公所原訂每次只能出借二十四小時，不少鎮代也認為時間太短，與一般民間習俗如喪事習慣有違，應該延長出借天數，方便民眾使用。

洪晃琦則表示，希望公所再度檢討租借程序要點後，將新的出借要點行文給鎮代會，務必避免有人能借、有人不能借的情況。

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  • 苑裡鎮公所的流動廁所有人借得到，有人借不到，挨批一國兩制。（記者蔡政珉攝）

    苑裡鎮公所的流動廁所有人借得到，有人借不到，挨批一國兩制。（記者蔡政珉攝）

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