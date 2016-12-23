〈北部〉總預算未把關 公督盟：縣議會自我閹割

2016-12-23

〔記者張勳騰、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣議會針對苗栗縣總預算二十三年未刪減分文，引發熱烈討論，有民眾直呼實在「太誇張！」質疑到底有沒有認真審預算；民進黨議員陳光軒認為，苗栗縣議會長年未對預算嚴格把關，跟未落實議事透明化有相當大的關聯。公民監督國會聯盟更直批：「苗縣議會自我閹割！」

陳光軒︰未落實議事透明化

公督盟執行長張宏林說，地方自治，賦予縣市議會有制度訂定的權力，但對地方政府的行政監督、預算審議才是主要責任，苗縣議會卻自我閹割，讓人遺憾。

張宏林說，他過去曾關心過苗縣府的決算報告，發現苗縣府在許多項目都沒有達到預期，隔年再度編列，延續好幾年，情況相當糟糕，議會應從中「認真去看」，即使不刪減，也可以進行凍結，督促縣府改善，但也都不做，完全沒有達到把關作用。

陳光軒指出，他多次提案及提議修改議事規則，目前已可開放民眾旁聽錄影錄音，但議會不編列預算做議事的直播，多數縣民仍然對於府會議事的進行無法充分了解，也無從對議員及縣府團隊的優劣做評價，議員自然少有監督的壓力。

吳姓民眾直批連續二十三年總預算未刪一毛錢，實在太誇張，像前縣長劉政鴻主政時代，預算虛列，議員們卻未嚴格把關，根本就是失職。

還有民眾更抨擊，近年來，縣長率相關局處人員陸續前往中國考察，隨行的公務人員用的是公帑，縣府從未對外說明，花錢去考察，到底給苗栗縣帶來多少實質經濟效益及觀光人潮？為何議員們並未針對相關考察預算嚴格督促、把關。