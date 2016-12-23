| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉總預算未把關 公督盟：縣議會自我閹割

2016-12-23

〔記者張勳騰、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣議會針對苗栗縣總預算二十三年未刪減分文，引發熱烈討論，有民眾直呼實在「太誇張！」質疑到底有沒有認真審預算；民進黨議員陳光軒認為，苗栗縣議會長年未對預算嚴格把關，跟未落實議事透明化有相當大的關聯。公民監督國會聯盟更直批：「苗縣議會自我閹割！」

陳光軒︰未落實議事透明化

公督盟執行長張宏林說，地方自治，賦予縣市議會有制度訂定的權力，但對地方政府的行政監督、預算審議才是主要責任，苗縣議會卻自我閹割，讓人遺憾。

張宏林說，他過去曾關心過苗縣府的決算報告，發現苗縣府在許多項目都沒有達到預期，隔年再度編列，延續好幾年，情況相當糟糕，議會應從中「認真去看」，即使不刪減，也可以進行凍結，督促縣府改善，但也都不做，完全沒有達到把關作用。

陳光軒指出，他多次提案及提議修改議事規則，目前已可開放民眾旁聽錄影錄音，但議會不編列預算做議事的直播，多數縣民仍然對於府會議事的進行無法充分了解，也無從對議員及縣府團隊的優劣做評價，議員自然少有監督的壓力。

吳姓民眾直批連續二十三年總預算未刪一毛錢，實在太誇張，像前縣長劉政鴻主政時代，預算虛列，議員們卻未嚴格把關，根本就是失職。

還有民眾更抨擊，近年來，縣長率相關局處人員陸續前往中國考察，隨行的公務人員用的是公帑，縣府從未對外說明，花錢去考察，到底給苗栗縣帶來多少實質經濟效益及觀光人潮？為何議員們並未針對相關考察預算嚴格督促、把關。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北》怪怪的…婦幼館旁公園蓋「祭祀亭」

位在竹北市的婦幼館旁公園用地，新竹縣環保局規劃改造成「中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區」，最近卻興建完成一座「祭祀亭」，到婦幼館的鄉親不…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈北部〉總預算未把關 公督盟：縣議會自我閹割


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.